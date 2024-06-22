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Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией
Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией
Sputnik Грузия
Футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать национальную сборную 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T20:30+0400
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Свой второй матч в рамках Евро-2024 сборная Грузии провела против Чехии 22 июня на стадионе "Фолькпаркштадион" в Гамбурге
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, спорт, гамбург, чехия, михаил месхи, футбол, сборная грузии по футболу, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, спорт, гамбург, чехия, михаил месхи, футбол, сборная грузии по футболу, фото
Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией
20:30 22.06.2024 (обновлено: 20:38 22.06.2024)
Футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать национальную сборную
Свой второй матч в рамках Евро-2024 сборная Грузии провела против Чехии 22 июня на стадионе "Фолькпаркштадион" в Гамбурге
© photo: Sputnik / Stringer
Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.
Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.
© photo: Sputnik / Stringer
Они поддерживали родную команду, которая сыграла свой второй матч со сборной Чехии.
Они поддерживали родную команду, которая сыграла свой второй матч со сборной Чехии.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия впервые участвует в Евро-2024, и для спорта страны это историческое событие.
Грузия впервые участвует в Евро-2024, и для спорта страны это историческое событие.
© photo: Sputnik / Stringer
Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.
Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.
© photo: Sputnik / Stringer
Вокруг царила живая единая атмосфера.
Вокруг царила живая единая атмосфера.
© photo: Sputnik / Stringer
Игра закончилась со счетом 1:1.
Игра закончилась со счетом 1:1.
© photo: Sputnik / Stringer
Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы – сборной Португалии.
Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы – сборной Португалии.
© photo: Sputnik / Stringer
Он состоится 26 июня в 23:00 по тбилисскому времени.
Он состоится 26 июня в 23:00 по тбилисскому времени.