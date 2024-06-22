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https://sputnik-georgia.ru/20240622/kak-gruzinskie-bolelschiki-podderzhivali-svoyu-komandu-v-matche-s-chekhiey-288553897.html
Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией
Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией
Sputnik Грузия
Футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать национальную сборную 22.06.2024, Sputnik Грузия
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Свой второй матч в рамках Евро-2024 сборная Грузии провела против Чехии 22 июня на стадионе "Фолькпаркштадион" в Гамбурге
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, спорт, гамбург, чехия, михаил месхи, футбол, сборная грузии по футболу, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, спорт, гамбург, чехия, михаил месхи, футбол, сборная грузии по футболу, фото

Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией

20:30 22.06.2024 (обновлено: 20:38 22.06.2024)
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Футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать национальную сборную
Свой второй матч в рамках Евро-2024 сборная Грузии провела против Чехии 22 июня на стадионе "Фолькпаркштадион" в Гамбурге
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи. - Sputnik Грузия
1/8
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.

© photo: Sputnik / Stringer

Они поддерживали родную команду, которая сыграла свой второй матч со сборной Чехии.

Они поддерживали родную команду, которая сыграла свой второй матч со сборной Чехии. - Sputnik Грузия
2/8
© photo: Sputnik / Stringer

Они поддерживали родную команду, которая сыграла свой второй матч со сборной Чехии.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия впервые участвует в Евро-2024, и для спорта страны это историческое событие.

Грузия впервые участвует в Евро-2024, и для спорта страны это историческое событие. - Sputnik Грузия
3/8
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия впервые участвует в Евро-2024, и для спорта страны это историческое событие.

© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку. - Sputnik Грузия
4/8
© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.

© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг царила живая единая атмосфера.

Вокруг царила живая единая атмосфера. - Sputnik Грузия
5/8
© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг царила живая единая атмосфера.

© photo: Sputnik / Stringer

Игра закончилась со счетом 1:1.

Игра закончилась со счетом 1:1. - Sputnik Грузия
6/8
© photo: Sputnik / Stringer

Игра закончилась со счетом 1:1.

© photo: Sputnik / Stringer

Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы – сборной Португалии.

Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы – сборной Португалии. - Sputnik Грузия
7/8
© photo: Sputnik / Stringer

Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы – сборной Португалии.

© photo: Sputnik / Stringer

Он состоится 26 июня в 23:00 по тбилисскому времени.

Он состоится 26 июня в 23:00 по тбилисскому времени. - Sputnik Грузия
8/8
© photo: Sputnik / Stringer

Он состоится 26 июня в 23:00 по тбилисскому времени.

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