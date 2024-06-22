https://sputnik-georgia.ru/20240622/kak-gruzinskie-bolelschiki-podderzhivali-svoyu-komandu-v-matche-s-chekhiey-288553897.html

Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией

Как грузинские болельщики поддерживали свою команду в матче с Чехией

Sputnik Грузия

Футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать национальную сборную 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T20:30+0400

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Свой второй матч в рамках Евро-2024 сборная Грузии провела против Чехии 22 июня на стадионе "Фолькпаркштадион" в Гамбурге

гамбург

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