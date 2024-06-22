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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T09:01+0400
2024-06-22T09:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за пять месяцев 2024 года составила 11,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 27,3 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 14,7 тысячи тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 1,3 тысячи тонн плодов или других частей растений, приготовленных или консервированных иным способом. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 101,5 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 369,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 274,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 47,8 тысячи тонн, а также 47,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 22.06.2024 (обновлено: 09:03 22.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerСитуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе
Ситуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за пять месяцев 2024 года составила 11,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-май 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

273,1

-2,9

Импорт

730,9

-6,2

Всего

1 004,1

-5,3

Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 27,3 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 14,7 тысячи тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 1,3 тысячи тонн плодов или других частей растений, приготовленных или консервированных иным способом.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-май 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

104,5

51,2

Спиртные напитки

55,9

176,0

Минеральные воды

32,8

18,9

Лимонад

23,2

-9,2

Плоды консервированные

9,1

259,0

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 101,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 369,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 274,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 47,8 тысячи тонн, а также 47,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-май 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

210,8

-20,0

Газ

97,5

17,7

Изделия из стали

29,3

75,3

Пшеница и меслин

24,5

39,2

Стеклянные емкости

18,6

-15,9

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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