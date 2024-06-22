https://sputnik-georgia.ru/20240622/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-288541509.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T09:01+0400

2024-06-22T09:01+0400

2024-06-22T09:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за пять месяцев 2024 года составила 11,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 27,3 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 14,7 тысячи тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 1,3 тысячи тонн плодов или других частей растений, приготовленных или консервированных иным способом. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 101,5 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 369,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 274,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 47,8 тысячи тонн, а также 47,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения