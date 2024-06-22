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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за пять месяцев 2024 года составила 11,9%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 27,3 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 14,7 тысячи тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 1,3 тысячи тонн плодов или других частей растений, приготовленных или консервированных иным способом. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 101,5 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 369,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 274,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 47,8 тысячи тонн, а также 47,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
09:01 22.06.2024 (обновлено: 09:03 22.06.2024)
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за пять месяцев 2024 года составила 11,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-май 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
273,1
-2,9
Импорт
730,9
-6,2
Всего
1 004,1
-5,3
Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 27,3 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 14,7 тысячи тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 1,3 тысячи тонн плодов или других частей растений, приготовленных или консервированных иным способом.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-май 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
104,5
51,2
Спиртные напитки
55,9
176,0
Минеральные воды
32,8
18,9
Лимонад
23,2
-9,2
Плоды консервированные
9,1
259,0
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 101,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 369,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 274,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 47,8 тысячи тонн, а также 47,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-май 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
210,8
-20,0
Газ
97,5
17,7
Изделия из стали
29,3
75,3
Пшеница и меслин
24,5
39,2
Стеклянные емкости
18,6
-15,9
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.