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Кровавая разборка на окраине Тбилиси: врачи не смогли спасти избитого парня
Кровавая разборка на окраине Тбилиси: врачи не смогли спасти избитого парня
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T10:34+0400
2024-06-22T10:34+0400
2024-06-22T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Девятнадцатилетний Шако Исаев, избитый в районе третьего массива Варкетили в Тбилиси, скончался в клинике спустя неделю, трем обвиняемым в нападении на него ужесточили обвинения. Полиция сразу же после инцидента задержала трех человек, которых суд поместил в заключение на время следствия. Изначально им было предъявлено обвинение в нанесении особо тяжкого вреда здоровья, совершенного группой лиц. После смерти пострадавшего задержанным ужесточили обвинение, и теперь им грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти. Расследование уголовного дела в МВД продолжается, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Кровавая разборка на окраине Тбилиси: врачи не смогли спасти избитого парня
10:34 22.06.2024 (обновлено: 11:00 22.06.2024)
Задержанным грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Девятнадцатилетний Шако Исаев, избитый в районе третьего массива Варкетили в Тбилиси, скончался в клинике спустя неделю, трем обвиняемым в нападении на него ужесточили обвинения.
По данным следствия, трое молодых людей избили Исаева 15 июня во время конфликта прямо на улице. Его били ногами и руками в область тела и головы. Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии, от полученных травм он скончался в больнице 21 июня.
Полиция сразу же после инцидента задержала трех человек, которых суд поместил в заключение на время следствия. Изначально им было предъявлено обвинение в нанесении особо тяжкого вреда здоровья, совершенного группой лиц.
После смерти пострадавшего задержанным ужесточили обвинение, и теперь им грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти.
Расследование уголовного дела в МВД продолжается, отметили в ведомстве.