https://sputnik-georgia.ru/20240622/krovavaya-razborka-na-okraine-tbilisi-vrachi-ne-smogli-spasti-izbitogo-parnya-288545919.html

Кровавая разборка на окраине Тбилиси: врачи не смогли спасти избитого парня

Кровавая разборка на окраине Тбилиси: врачи не смогли спасти избитого парня

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T10:34+0400

2024-06-22T10:34+0400

2024-06-22T11:00+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Девятнадцатилетний Шако Исаев, избитый в районе третьего массива Варкетили в Тбилиси, скончался в клинике спустя неделю, трем обвиняемым в нападении на него ужесточили обвинения. Полиция сразу же после инцидента задержала трех человек, которых суд поместил в заключение на время следствия. Изначально им было предъявлено обвинение в нанесении особо тяжкого вреда здоровья, совершенного группой лиц. После смерти пострадавшего задержанным ужесточили обвинение, и теперь им грозит до 14 лет тюрьмы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью, вызвавшего причинение смерти. Расследование уголовного дела в МВД продолжается, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси