https://sputnik-georgia.ru/20240622/parlament-gruzii-vyberet-sudey-verkhovnogo-suda-na-blizhayshem-plenarnom-zasedanii-288547499.html

Парламент Грузии выберет судей Верховного суда на ближайшем пленарном заседании

Парламент Грузии выберет судей Верховного суда на ближайшем пленарном заседании

Sputnik Грузия

Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T14:48+0400

2024-06-22T14:48+0400

2024-06-22T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на ближайшем пленарном заседании утвердят трех новых судей Верховного суда. Все три кандидата – судьи Тбилисского городского суда Гизо Убилава и Бадри Шония и судья Тбилисского аппеляционного суда Гоча Джейранашвили – уже получили одобрение юридического комитета парламента Грузии. Большая часть оппозиционных партий, представленных в парламенте Грузии, не будут присуствовать на заседании парламента, так же как и не присуствовали на заседании комитета из-за бойкота. Кандидаты получили полную поддержку от парламентского большинства. Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства 83 голоса. Страсти по судьям Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство. Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года. Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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венецианская комиссия, анри оханашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, верховный суд грузии, суд