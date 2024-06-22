https://sputnik-georgia.ru/20240622/parlament-gruzii-vyberet-sudey-verkhovnogo-suda-na-blizhayshem-plenarnom-zasedanii-288547499.html
Парламент Грузии выберет судей Верховного суда на ближайшем пленарном заседании
Парламент Грузии выберет судей Верховного суда на ближайшем пленарном заседании
Sputnik Грузия
Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T14:48+0400
2024-06-22T14:48+0400
2024-06-22T14:48+0400
венецианская комиссия
анри оханашвили
новости
политика
грузия
тбилиси
тбилисский городской суд
верховный суд грузии
суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1c/287586444_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_fb2eb5f43c17beecc0ceb63237d8ca27.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на ближайшем пленарном заседании утвердят трех новых судей Верховного суда. Все три кандидата – судьи Тбилисского городского суда Гизо Убилава и Бадри Шония и судья Тбилисского аппеляционного суда Гоча Джейранашвили – уже получили одобрение юридического комитета парламента Грузии. Большая часть оппозиционных партий, представленных в парламенте Грузии, не будут присуствовать на заседании парламента, так же как и не присуствовали на заседании комитета из-за бойкота. Кандидаты получили полную поддержку от парламентского большинства. Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства 83 голоса. Страсти по судьям Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство. Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года. Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1c/287586444_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_d7e8b0efc756db8ff5e68c5684156278.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
венецианская комиссия, анри оханашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, верховный суд грузии, суд
венецианская комиссия, анри оханашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, верховный суд грузии, суд
Парламент Грузии выберет судей Верховного суда на ближайшем пленарном заседании
Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на ближайшем пленарном заседании утвердят трех новых судей Верховного суда.
Все три кандидата – судьи Тбилисского городского суда Гизо Убилава и Бадри Шония и судья Тбилисского аппеляционного суда Гоча Джейранашвили – уже получили одобрение юридического комитета парламента Грузии.
Большая часть оппозиционных партий, представленных в парламенте Грузии, не будут присуствовать на заседании парламента, так же как и не присуствовали на заседании комитета из-за бойкота. Кандидаты получили полную поддержку от парламентского большинства.
"Жаль, что представители оппозиции вообще не присутствуют на заседании. Видимо, именно так они понимают ответственность перед обществом. Они находятся в режиме бойкота", – заявил председатель юридического комитета Анри Оханашвили, подводя итоги заседания.
Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства 83 голоса.
Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу.
В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство.
Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года.
Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей.