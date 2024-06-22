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Грузия на Евро-2024
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Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024
Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024
Sputnik Грузия
Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня 22.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Сборная Грузии ничьей в матче против команды Чехии заработала первое и историческое очко на дебютном чемпионате Европы в Германии (1:1). Первыми счет в игре открыли соперники. На 23-й минуте забил нападающий Адам Гложек, но гол был отменен арбитром из-за игры форварда рукой. В начале второго тайма сборная Чехии смогла сравнять счет. На 59-й минуте забил нападающий чешской сборной Патрик Шик. На протяжении всего второго тайма Чехия терзала оборону сборной Грузии. Георгий Мамардашвили записал на свой счет девять сейвов, что является рекордом нынешнего чемпионата Европы. На последних минутах игры сборная Чехии получила большое преимущество и создала еще немало опасных моментов. Хотя самый реальный шанс на победу на последней секунде был у грузинской команды. Вышедший на замену нападающий Саба Лобжанидзе мог принести сборной три очка в контратаке, начатой Георгием Чакветадзе. Но футболист пробил выше ворот. Еще один матч группы F между сборными Турции и Португалии начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня. Начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, чемпионат европы, спорт, грузия, новости, чехия, португалия, германия
футбол, чемпионат европы, спорт, грузия, новости, чехия, португалия, германия

Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024

19:32 22.06.2024 (обновлено: 19:55 22.06.2024)
© AP Photo / Petr David Josek Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
 Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня
ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Сборная Грузии ничьей в матче против команды Чехии заработала первое и историческое очко на дебютном чемпионате Европы в Германии (1:1).
Первыми счет в игре открыли соперники. На 23-й минуте забил нападающий Адам Гложек, но гол был отменен арбитром из-за игры форварда рукой.

Благодаря реализованному Георгием (Жоржем) Микаутадзе пенальти уже в добавленное судьей время Грузия смогла выйти вперед (1:0).

В начале второго тайма сборная Чехии смогла сравнять счет. На 59-й минуте забил нападающий чешской сборной Патрик Шик.
На протяжении всего второго тайма Чехия терзала оборону сборной Грузии. Георгий Мамардашвили записал на свой счет девять сейвов, что является рекордом нынешнего чемпионата Европы.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМатч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2024
Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
На последних минутах игры сборная Чехии получила большое преимущество и создала еще немало опасных моментов. Хотя самый реальный шанс на победу на последней секунде был у грузинской команды.
Вышедший на замену нападающий Саба Лобжанидзе мог принести сборной три очка в контратаке, начатой Георгием Чакветадзе. Но футболист пробил выше ворот.
© AP Photo / Petr David Josek Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
 Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2024
Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
© AP Photo / Petr David Josek
Еще один матч группы F между сборными Турции и Португалии начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня. Начало игры в 23:00 по тбилисскому времени.
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