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Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024

Sputnik Грузия

Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня 22.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Сборная Грузии ничьей в матче против команды Чехии заработала первое и историческое очко на дебютном чемпионате Европы в Германии (1:1). Первыми счет в игре открыли соперники. На 23-й минуте забил нападающий Адам Гложек, но гол был отменен арбитром из-за игры форварда рукой. В начале второго тайма сборная Чехии смогла сравнять счет. На 59-й минуте забил нападающий чешской сборной Патрик Шик. На протяжении всего второго тайма Чехия терзала оборону сборной Грузии. Георгий Мамардашвили записал на свой счет девять сейвов, что является рекордом нынешнего чемпионата Европы. На последних минутах игры сборная Чехии получила большое преимущество и создала еще немало опасных моментов. Хотя самый реальный шанс на победу на последней секунде был у грузинской команды. Вышедший на замену нападающий Саба Лобжанидзе мог принести сборной три очка в контратаке, начатой Георгием Чакветадзе. Но футболист пробил выше ворот. Еще один матч группы F между сборными Турции и Португалии начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня. Начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, чемпионат европы, спорт, грузия, новости, чехия, португалия, германия