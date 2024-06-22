Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024
19:32 22.06.2024 (обновлено: 19:55 22.06.2024)
© AP Photo / Petr David Josek Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня
ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Сборная Грузии ничьей в матче против команды Чехии заработала первое и историческое очко на дебютном чемпионате Европы в Германии (1:1).
Первыми счет в игре открыли соперники. На 23-й минуте забил нападающий Адам Гложек, но гол был отменен арбитром из-за игры форварда рукой.
Благодаря реализованному Георгием (Жоржем) Микаутадзе пенальти уже в добавленное судьей время Грузия смогла выйти вперед (1:0).
В начале второго тайма сборная Чехии смогла сравнять счет. На 59-й минуте забил нападающий чешской сборной Патрик Шик.
На протяжении всего второго тайма Чехия терзала оборону сборной Грузии. Георгий Мамардашвили записал на свой счет девять сейвов, что является рекордом нынешнего чемпионата Европы.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМатч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
На последних минутах игры сборная Чехии получила большое преимущество и создала еще немало опасных моментов. Хотя самый реальный шанс на победу на последней секунде был у грузинской команды.
Вышедший на замену нападающий Саба Лобжанидзе мог принести сборной три очка в контратаке, начатой Георгием Чакветадзе. Но футболист пробил выше ворот.
© AP Photo / Petr David Josek Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
Матч Грузии и Чехии на стадионе в Гамбурге в рамках Евро 2024
© AP Photo / Petr David Josek
Еще один матч группы F между сборными Турции и Португалии начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Свой следующий матч на Евро Грузия сыграет против лидера группы, сборной Португалии, 26 июня. Начало игры в 23:00 по тбилисскому времени.