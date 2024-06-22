https://sputnik-georgia.ru/20240622/stroitelstvo-avtobana-tbilisi-rustavi-vozobnovlyaetsya-288546605.html

Строительство автобана Тбилиси-Рустави возобновляется

Строительство автобана Тбилиси-Рустави возобновляется

Sputnik Грузия

Стоимость объявленного тендера составляет около 5,5 миллиона лари 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T13:37+0400

2024-06-22T13:37+0400

2024-06-22T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Власти Грузии объявили тендер на завершение строительства автобана между городами Тбилиси и Рустави, который сократит время поездки в соседний город до 15 минут. Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут в зависимости от загруженности. Компании должны представить проект цементно-бетонной четырехполосной трассы с коммуникациями и современной системой освещения вместе с документацией по охране окружающей среды. Так как участок проходит у района Поничала, при проектировке также будут учтены вопросы безопасного передвижения пешеходов. Стоимость тендера составляет около 5,5 миллиона лари. Прием заявок завершится 23 июля. Проект финансируется из государственного бюджета.В Рустави проживает до 138 тысяч жителей. После Тбилиси, Батуми и Кутаиси он считается самым многочисленным городом Грузии. Значительная часть руставцев работает в Тбилиси, добираясь до столицы на автобусах и маршрутных такси. В Рустави действует крупнейший на Южном Кавказе авторынок, и там же жители Тбилиси сдают экзамены на получение водительского удостоверения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

рустави, грузия, новости, экономика, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги