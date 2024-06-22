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Строительство автобана Тбилиси-Рустави возобновляется
Строительство автобана Тбилиси-Рустави возобновляется
Sputnik Грузия
Стоимость объявленного тендера составляет около 5,5 миллиона лари 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T13:37+0400
2024-06-22T13:37+0400
2024-06-22T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Власти Грузии объявили тендер на завершение строительства автобана между городами Тбилиси и Рустави, который сократит время поездки в соседний город до 15 минут. Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут в зависимости от загруженности. Компании должны представить проект цементно-бетонной четырехполосной трассы с коммуникациями и современной системой освещения вместе с документацией по охране окружающей среды. Так как участок проходит у района Поничала, при проектировке также будут учтены вопросы безопасного передвижения пешеходов. Стоимость тендера составляет около 5,5 миллиона лари. Прием заявок завершится 23 июля. Проект финансируется из государственного бюджета.В Рустави проживает до 138 тысяч жителей. После Тбилиси, Батуми и Кутаиси он считается самым многочисленным городом Грузии. Значительная часть руставцев работает в Тбилиси, добираясь до столицы на автобусах и маршрутных такси. В Рустави действует крупнейший на Южном Кавказе авторынок, и там же жители Тбилиси сдают экзамены на получение водительского удостоверения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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рустави, грузия, новости, экономика, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
рустави, грузия, новости, экономика, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
Строительство автобана Тбилиси-Рустави возобновляется
Стоимость объявленного тендера составляет около 5,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Власти Грузии объявили тендер на завершение строительства автобана между городами Тбилиси и Рустави, который сократит время поездки в соседний город до 15 минут.
Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут в зависимости от загруженности.
По данным Минрегионов, тендер объявлен на проектирование участка дороги 3,3 километра рядом с районом Тбилиси, Поничала, который свяжет город с уже построенным участком протяженностью 13,5 километра.
Компании должны представить проект цементно-бетонной четырехполосной трассы с коммуникациями и современной системой освещения вместе с документацией по охране окружающей среды.
Так как участок проходит у района Поничала, при проектировке также будут учтены вопросы безопасного передвижения пешеходов.
Стоимость тендера составляет около 5,5 миллиона лари. Прием заявок завершится 23 июля. Проект финансируется из государственного бюджета.
В Рустави проживает до 138 тысяч жителей. После Тбилиси, Батуми и Кутаиси он считается самым многочисленным городом Грузии. Значительная часть руставцев работает в Тбилиси, добираясь до столицы на автобусах и маршрутных такси.
В Рустави действует крупнейший на Южном Кавказе авторынок, и там же жители Тбилиси сдают экзамены на получение водительского удостоверения.