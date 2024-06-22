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В Грузии раскрыт факт сексуальной эксплуатации девушки с ОВЗ: задержаны четверо
В Грузии раскрыт факт сексуальной эксплуатации девушки с ОВЗ: задержаны четверо
Sputnik Грузия
Все задержанные отправлены в заключение на время следствия 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T12:36+0400
2024-06-22T12:36+0400
2024-06-22T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Трем гражданам Грузии предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации человеком с ограниченными возможностями здоровья, а одному – в несообщении об особо тяжком преступлении, говорится в сообщении МВД. По версии следствия, о преступлении знал один человек, который не сообщил об этом в следственные органы. В МВД не уточняют возраст жертвы, однако, судя по записям телефонных разговоров, которые приобщены к делу, речь идет о совсем юной девушке.Трем гражданам Грузии грозит от 12 до 15 лет за торговлю людьми, совершенную группой лиц в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Не сообщившему об особом тяжком преступлении четвертому гражданину в случае подтверждения вины грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Все четверо задержанных (две женщины и двое мужчин) отправлены в заключение на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, преступность в грузии, грузия, новости, трефикинг
происшествия, преступность в грузии, грузия, новости, трефикинг
В Грузии раскрыт факт сексуальной эксплуатации девушки с ОВЗ: задержаны четверо
Все задержанные отправлены в заключение на время следствия
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Трем гражданам Грузии предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации человеком с ограниченными возможностями здоровья, а одному – в несообщении об особо тяжком преступлении, говорится в сообщении МВД.
По данным следствия, трое обвиняемых с целью получения выгоды заставляли девушку с ОВЗ заниматься проституцией, применяя психологическое насилие, а полученные деньги присваивали.
По версии следствия, о преступлении знал один человек, который не сообщил об этом в следственные органы.
В МВД не уточняют возраст жертвы, однако, судя по записям телефонных разговоров, которые приобщены к делу, речь идет о совсем юной девушке.
Трем гражданам Грузии грозит от 12 до 15 лет за торговлю людьми, совершенную группой лиц в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Не сообщившему об особом тяжком преступлении четвертому гражданину в случае подтверждения вины грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Все четверо задержанных (две женщины и двое мужчин) отправлены в заключение на время следствия.