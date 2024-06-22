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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Sputnik Грузия
Эпицентр находился в Раче, в 10 км от города Они 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T21:34+0400
2024-06-22T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии, эпицентр находился в Раче, в 10 км от города Они, недалеко от села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, рача
землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, рача
Землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр находился в Раче, в 10 км от города Они
ТБИЛИСИ, 22 июня — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии, эпицентр находился в Раче, в 10 км от города Они, недалеко от села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.