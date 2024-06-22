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Житель Грузии шантажировал девушку кадрами личной жизни: подробности от прокуратуры
Житель Грузии шантажировал девушку кадрами личной жизни: подробности от прокуратуры
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В данное время следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T18:01+0400
2024-06-22T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения жителю Грузии, задержанному 21 июня за принуждение к половой связи, вымогательство и незаконное получение информации о тайне личной жизни, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Кроме того, по данным следствия, во время обыска в доме мужчины были обнаружены кадры его интимной связи с разными лицами, полученные незаконно, и теперь следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие. Мужчине предъявлены обвинения в посягательстве на тайну личной жизни, вымогательстве и принуждении к половой связи с применением угрозы. Прокуратура будет требовать помещения мужчины в заключение на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
Житель Грузии шантажировал девушку кадрами личной жизни: подробности от прокуратуры
В данное время следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения жителю Грузии, задержанному 21 июня за принуждение к половой связи, вымогательство и незаконное получение информации о тайне личной жизни, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Следствие установило, что обвиняемый незаконно получил и хранил фото и видео пострадавшей, которые содержали тайну ее личной жизни. Он, угрожая распространить порочащую ее информацию, неоднократно вымогал у девушки деньги и принудил вступить с ним в половую связь.
Кроме того, по данным следствия, во время обыска в доме мужчины были обнаружены кадры его интимной связи с разными лицами, полученные незаконно, и теперь следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие.
Мужчине предъявлены обвинения в посягательстве на тайну личной жизни, вымогательстве и принуждении к половой связи с применением угрозы.
Прокуратура будет требовать помещения мужчины в заключение на время следствия.