https://sputnik-georgia.ru/20240622/zhitel-gruzii-shantazhiroval-devushku-kadrami-lichnoy-zhizni-podrobnosti-ot-prokuratury-288549675.html

Житель Грузии шантажировал девушку кадрами личной жизни: подробности от прокуратуры

Житель Грузии шантажировал девушку кадрами личной жизни: подробности от прокуратуры

Sputnik Грузия

В данное время следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие 22.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-22T18:01+0400

2024-06-22T18:01+0400

2024-06-22T18:01+0400

происшествия

грузия

новости

преступность в грузии

генеральная прокуратура грузии

прокуратура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения жителю Грузии, задержанному 21 июня за принуждение к половой связи, вымогательство и незаконное получение информации о тайне личной жизни, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Кроме того, по данным следствия, во время обыска в доме мужчины были обнаружены кадры его интимной связи с разными лицами, полученные незаконно, и теперь следствие устанавливает, есть ли в деле другие пострадавшие. Мужчине предъявлены обвинения в посягательстве на тайну личной жизни, вымогательстве и принуждении к половой связи с применением угрозы. Прокуратура будет требовать помещения мужчины в заключение на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии, прокуратура