https://sputnik-georgia.ru/20240623/fermery-podschityvayut-uscherb-nanesennyy-gradom-na-vostoke-gruzii-288561137.html

Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный градом на востоке Грузии

Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный градом на востоке Грузии

Sputnik Грузия

По словам пострадавших фермеров, повреждено 80% виноградников 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T17:33+0400

2024-06-23T17:33+0400

2024-06-23T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Жители Лагодехского района Кахети на востоке Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный градом и сильным ветром, повреждены виноградники, арбузные и бахчевые сады, сообщили местные власти и пользователи социальной сети. Сильный ветер, град и дождь обрушились на регион поздно вечером в субботу. Град продолжался около 20 минут. Представители местной власти с утра находятся в зоне стихии и знакомятся с ситуацией. Ущерб подсчитывает специальная комиссия. Жители Лагодехского района на некоторое время остались без электричества и Интернета. О непогоде в Кахети предупреждали жителей в Национальном агентстве по охране окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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новости, грузия, происшествия, погода, град, виноград, виноградники, кахети