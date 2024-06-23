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Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный градом на востоке Грузии
Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный градом на востоке Грузии
Sputnik Грузия
По словам пострадавших фермеров, повреждено 80% виноградников 23.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-23T17:33+0400
2024-06-23T17:33+0400
2024-06-23T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Жители Лагодехского района Кахети на востоке Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный градом и сильным ветром, повреждены виноградники, арбузные и бахчевые сады, сообщили местные власти и пользователи социальной сети. Сильный ветер, град и дождь обрушились на регион поздно вечером в субботу. Град продолжался около 20 минут. Представители местной власти с утра находятся в зоне стихии и знакомятся с ситуацией. Ущерб подсчитывает специальная комиссия. Жители Лагодехского района на некоторое время остались без электричества и Интернета. О непогоде в Кахети предупреждали жителей в Национальном агентстве по охране окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, погода, град, виноград, виноградники, кахети
Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный градом на востоке Грузии
По словам пострадавших фермеров, повреждено 80% виноградников
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Жители Лагодехского района Кахети на востоке Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный градом и сильным ветром, повреждены виноградники, арбузные и бахчевые сады, сообщили местные власти и пользователи социальной сети.
Сильный ветер, град и дождь обрушились на регион поздно вечером в субботу. Град продолжался около 20 минут.
Особенно сильный ущерб стихия нанесла общинам Шрома и Теми. В результате стихии также были уничтожены однолетние и многолетние культуры. По словам пострадавших фермеров, повреждено 80% виноградников. У нескольких семей были затоплены приусадебные участки.
Представители местной власти с утра находятся в зоне стихии и знакомятся с ситуацией. Ущерб подсчитывает специальная комиссия.
Жители Лагодехского района на некоторое время остались без электричества и Интернета.
О непогоде в Кахети предупреждали жителей в Национальном агентстве по охране окружающей среды.