Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии
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Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы - повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте с "Позитивного" на Стабильный", подтвердив рейтинг на уровне "BB".
Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы - повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ.
Проблемы с законом
В своем отчете международное рейтинговое агентство отметило высокий риск негативного влияния на положение в стране принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Рассмотрение и окончательное принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" в мае 2024 года привели к усилению политической неопределенности, что выразилось в масштабных протестах. Политическая напряженность может еще больше усилиться в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года", – отмечено в отчете агентства.
По мнению Fitch, растущая поляризация в обществе и ослабление доверия к госинститутам, вероятно, негативно скажутся на показателях государственного управления Грузии, которые являются давним преимуществом по сравнению с другими странами.
Принятие закона также резко ухудшило отношения с ЕС и США и может задержать процесс вступления в ЕС.
Ослабление внешних финансов
По данным агентства, международные резервы сократились до 4,6 миллиарда долларов США по состоянию на конец мая 2024 года с пикового значения в 5,4 миллиарда долларов США в августе 2023 года, несмотря на в целом благоприятный макроэкономический фон.
По мнению Fitch, это отражает более высокий дефицит текущего счета (CAD), более высокие чистые выплаты по суверенному долгу и продажи валюты Национальным банком Грузии в размере 168,7 млн долларов США для управления возросшим давлением на лари, который обесценился на 7% по отношению к доллару США после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
Политическая неопределенность может оказывать давление на лари и резервы в течение избирательного цикла, считает агентство
"Fitch ожидает, что в 2024-2026 гг. покрытие валютных операций текущих внешних платежей составит в среднем 2,6 месяца, что значительно ниже прогнозируемого медианного показателя "BB" в 4,8 месяца", - отмечается в отчете.
Fitch прогнозирует, что CAD увеличится до 5,1% ВВП в 2024 и 2025 годах с 4,3% в 2023 году (текущий медианный показатель "BB": 1,8%), поскольку чрезвычайный приток капитала и мигрантов из России и Украины в значительной степени иссяк, а импорт увеличится на фоне устойчивого внутреннего потребления и инвестиционного спроса.
Fitch ожидает, что прямые иностранные инвестиции почти полностью будут финансировать CAD в течение прогнозируемого периода.
Приостановка программы МВФ
По мнению агентства, нереализованное соглашение с МВФ, связанное с разногласиями относительно реформы государственных предприятий и задержками в реформе по укреплению институциональной независимости Центрального банка, может стать риск фактором для экономики Грузии.
"По мнению Fitch, предполагаемые риски для независимости НБГ могут подорвать доверие к политике, потенциально ослабив способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние шоки. Изменения в регулировании вокруг внедрения санкций также усилили неопределенность для грузинских банков", – говорится в отчете.
Рост экономики
Агентство прогнозирует стабильный рост экономики Грузии.
"Большой приток мигрантов из России, Украины и Беларуси привел к устойчивому добавлению стоимости в экономику, в том числе за счет повышения потенциальных темпов роста, особенно в секторах интернет-коммуникаций, строительства и гостиничного бизнеса", – отмечается в отчете.
Fitch ожидает, что рост останется устойчивым, на уровне 5,8% в 2024 году и в среднем 5% в 2025-2026 годах, что обусловлено внутренним потреблением и инвестициями частного и государственного секторов.
Другие ожидания
Fitch ожидает, что дефицит государственного бюджета сократится с 2,5% ВВП в 2023 и 2024 годах до 2,1% в 2025 году, что значительно ниже потолка дефицита в 3%.
Соотношение долга сектора государственного управления к ВВП на конец первого квартала 2024 года составляло 39,1%, при этом внутренний долг составлял 28% от общего объема, что соответствует увеличению с 25% на конец 2022 года в соответствии со стратегией властей по постепенному повышению этого показателя до 35%.
"Fitch прогнозирует, что ВВП останется в целом стабильным на уровне 41% ВВП в 2024-2026 годах (значительно ниже потолка долга в 60%), при этом обесценивание обменного курса является наибольшим риском для динамики долга. Около 90% внешнего долга приходится на двусторонних и многосторонних кредиторов на льготных условиях", – говорится в отчете.
Fitch прогнозирует, что инфляция превысит целевой показатель Национального банка в 3%, до 3,8% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года, что частично отражает влияние обесценивания лари в 2024 году.
"Fitch ожидает, что денежно-кредитная политика будет относительно жесткой до конца 2025 года", – говорится в сообщении.
Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга
Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести существенное ухудшение внутренних политических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей или управления.
Кроме того, негативно повлияет и ослабление макроэкономической политики, подрывающее опоры денежно-кредитной и/или фискальной политики.
Факторы, которые могут привести к повышению рейтинга
По мнению агентства, к повышению рейтинга Грузии приведет снижение внешней уязвимости, например, из-за значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита текущего счета, что может привести к снятию -1 ступени по внешним финансам.
Также положительно на рейтинге скажутся реализация реформ, которые укрепляют политическую основу и снижают уязвимость к шокам в среднесрочной перспективе и заметное снижение общего государственного долга/ВВП, особенно если это сопровождается сокращением доли долга, номинированного в иностранной валюте, в среднесрочной перспективе.