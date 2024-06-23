https://sputnik-georgia.ru/20240623/fitch-ratings-ukhudshil-prognoz-po-reytingam-gruzii-288553434.html

Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии

Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии

Sputnik Грузия

Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы - повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T11:08+0400

2024-06-23T11:08+0400

2024-06-23T11:08+0400

экономика

грузия

новости

fitch ratings

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте с "Позитивного" на Стабильный", подтвердив рейтинг на уровне "BB". Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы - повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ.Проблемы с законом В своем отчете международное рейтинговое агентство отметило высокий риск негативного влияния на положение в стране принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". По мнению Fitch, растущая поляризация в обществе и ослабление доверия к госинститутам, вероятно, негативно скажутся на показателях государственного управления Грузии, которые являются давним преимуществом по сравнению с другими странами. Принятие закона также резко ухудшило отношения с ЕС и США и может задержать процесс вступления в ЕС. Ослабление внешних финансовПо данным агентства, международные резервы сократились до 4,6 миллиарда долларов США по состоянию на конец мая 2024 года с пикового значения в 5,4 миллиарда долларов США в августе 2023 года, несмотря на в целом благоприятный макроэкономический фон. По мнению Fitch, это отражает более высокий дефицит текущего счета (CAD), более высокие чистые выплаты по суверенному долгу и продажи валюты Национальным банком Грузии в размере 168,7 млн долларов США для управления возросшим давлением на лари, который обесценился на 7% по отношению к доллару США после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Политическая неопределенность может оказывать давление на лари и резервы в течение избирательного цикла, считает агентствоFitch прогнозирует, что CAD увеличится до 5,1% ВВП в 2024 и 2025 годах с 4,3% в 2023 году (текущий медианный показатель "BB": 1,8%), поскольку чрезвычайный приток капитала и мигрантов из России и Украины в значительной степени иссяк, а импорт увеличится на фоне устойчивого внутреннего потребления и инвестиционного спроса. Fitch ожидает, что прямые иностранные инвестиции почти полностью будут финансировать CAD в течение прогнозируемого периода.Приостановка программы МВФПо мнению агентства, нереализованное соглашение с МВФ, связанное с разногласиями относительно реформы государственных предприятий и задержками в реформе по укреплению институциональной независимости Центрального банка, может стать риск фактором для экономики Грузии."По мнению Fitch, предполагаемые риски для независимости НБГ могут подорвать доверие к политике, потенциально ослабив способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние шоки. Изменения в регулировании вокруг внедрения санкций также усилили неопределенность для грузинских банков", – говорится в отчете.Рост экономики Агентство прогнозирует стабильный рост экономики Грузии. Fitch ожидает, что рост останется устойчивым, на уровне 5,8% в 2024 году и в среднем 5% в 2025-2026 годах, что обусловлено внутренним потреблением и инвестициями частного и государственного секторов. Другие ожидания Fitch ожидает, что дефицит государственного бюджета сократится с 2,5% ВВП в 2023 и 2024 годах до 2,1% в 2025 году, что значительно ниже потолка дефицита в 3%. Соотношение долга сектора государственного управления к ВВП на конец первого квартала 2024 года составляло 39,1%, при этом внутренний долг составлял 28% от общего объема, что соответствует увеличению с 25% на конец 2022 года в соответствии со стратегией властей по постепенному повышению этого показателя до 35%. Fitch прогнозирует, что инфляция превысит целевой показатель Национального банка в 3%, до 3,8% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года, что частично отражает влияние обесценивания лари в 2024 году. "Fitch ожидает, что денежно-кредитная политика будет относительно жесткой до конца 2025 года", – говорится в сообщении. Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести существенное ухудшение внутренних политических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей или управления. Кроме того, негативно повлияет и ослабление макроэкономической политики, подрывающее опоры денежно-кредитной и/или фискальной политики. Факторы, которые могут привести к повышению рейтинга По мнению агентства, к повышению рейтинга Грузии приведет снижение внешней уязвимости, например, из-за значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита текущего счета, что может привести к снятию -1 ступени по внешним финансам. Также положительно на рейтинге скажутся реализация реформ, которые укрепляют политическую основу и снижают уязвимость к шокам в среднесрочной перспективе и заметное снижение общего государственного долга/ВВП, особенно если это сопровождается сокращением доли долга, номинированного в иностранной валюте, в среднесрочной перспективе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, fitch ratings