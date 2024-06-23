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Грузинские футболисты о матче с Чехией
Грузинские футболисты о матче с Чехией
Sputnik Грузия
Пока есть шанс в один процент, мы выйдем и будем бороться до конца, заявил футболист 23.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия оценил игру грузинской команды в матче против Чехии на чемпионате Европы в Германии и остановился на блестящей игре вратаря Георгия Мамардашвили, который записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком матча. Сборная Грузии 22 июня провела второй матч против сборной Чехии на чемпионате Европы и завоевала первое очко турнира (1:1). За грузинскую команду с 11-метрового забил нападающий Гергий Микаутадзе. По словам футболиста, пока у сборной Грузии есть хотя бы 1% на выход из группы, в зависимости от соперника, команда будет бороться до конца. "Пока есть шанс в один процент, независимо от команды, мы выйдем и будем бороться до конца", – сказал Кварацхелия. Как отметил футболист, он не доволен собственной игрой и может сделать большее. Нападающий сборной Грузии Зурико Давиташвили поблагодарил за поддержку грузинских болельщиков и отметил, что их было очень много на трибунах. Футболист не исключил, что именно в следующей встрече с Португалией игроки сборной Грузии дадут болельщикам еще один большой повод для победы. Полузащитник сборной Анзор Меквабишвили поздравил Грузию с первым очком на Евро-2024. Футболист отметил, что и в этом матче, как и во встрече с Турцией (1:3), команде не хватило везения. После двух туров у команды Португалии шесть очков, у Турции – три очка, у Грузии и Чехии – по одному. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии сразится с Турцией. Начало матча также в 23:00. Грузия сохраняет шансы на выход из группы. Для этого ей нужно во что бы то ни стало обыграть Португалию. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, португалия, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, футбол, сборная грузии по футболу
Грузинские футболисты о матче с Чехией
15:12 23.06.2024 (обновлено: 15:55 23.06.2024)
Пока есть шанс в один процент, мы выйдем и будем бороться до конца, заявил футболист
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия оценил игру грузинской команды в матче против Чехии на чемпионате Европы в Германии и остановился на блестящей игре вратаря Георгия Мамардашвили, который записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком матча.
Сборная Грузии 22 июня провела второй матч против сборной Чехии на чемпионате Европы и завоевала первое очко турнира (1:1). За грузинскую команду с 11-метрового забил нападающий Гергий Микаутадзе.
"Большое спасибо болельщикам. Мы как будто играли на своем поле в Грузии. Что касается игры, то мы были близки к победе. У них было много моментов, но Мамардашвили играл очень жестко, много раз нас спасал. Мамардашвили – лучший вратарь мира", – сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, пока у сборной Грузии есть хотя бы 1% на выход из группы, в зависимости от соперника, команда будет бороться до конца.
"Пока есть шанс в один процент, независимо от команды, мы выйдем и будем бороться до конца", – сказал Кварацхелия.
Как отметил футболист, он не доволен собственной игрой и может сделать большее.
Нападающий сборной Грузии Зурико Давиташвили поблагодарил за поддержку грузинских болельщиков и отметил, что их было очень много на трибунах.
"Как и после каждой игры, я хочу поблагодарить болельщиков и в этот раз. Нас было очень много, они создали хорошую обстановку, поддержали нас. Результат для них не имеет значения. Все это делает нас сильнее. Я верю, что они будут поддерживать нас так и в будущем, и не сомневаюсь, что мы сделаем счастливыми всех, всю Грузию", – сказал Давиташвили.
Футболист не исключил, что именно в следующей встрече с Португалией игроки сборной Грузии дадут болельщикам еще один большой повод для победы.
Полузащитник сборной Анзор Меквабишвили поздравил Грузию с первым очком на Евро-2024. Футболист отметил, что и в этом матче, как и во встрече с Турцией (1:3), команде не хватило везения.
"Мы не выиграли и не набрали запланированные три очка, которые так хотели. У нас было несколько действительно хороших моментов, но мы не смогли извлечь из этого выгоду снова, и я думаю, что здесь было небольшое невезение", – сказал Меквабишвили.
После двух туров у команды Португалии шесть очков, у Турции – три очка, у Грузии и Чехии – по одному.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии сразится с Турцией. Начало матча также в 23:00.
Грузия сохраняет шансы на выход из группы. Для этого ей нужно во что бы то ни стало обыграть Португалию.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.