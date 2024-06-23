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Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024

Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024

Sputnik Грузия

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1 во втором туре группового этапа группы F чемпионата Европы по футболу 2024 23.06.2024, Sputnik Грузия

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Первый тайм лучше начали чешские футболисты, они создавали остроту в штрафной площади сборной Грузии, имели множество голевых моментов, но абсолютный герой матча Георгий Мамардашвили стеной стоял на страже ворот, раз за разом совершая невероятные сейвы. На 23 минуте сборная Чехии все-таки забила, но после просмотра VAR, главный арбитр встречи Даниэль Зиберт заметил касание мяча рукой нападающего Адама Гложека, и как полагается, гол был отменен. И вот, когда первый тайм близился к своему завершению, случился один из ключевых моментов всего матча, арбитр вновь обратился к просмотру VAR. Что на этот раз!? Опять игра рукой, опять со стороны сборной Чехии, только теперь в своей штрафной! Неаккуратно сыграл защитник Робин Гранач. Сборная Грузии получает право на пенальти! Жорж Микаутадзе подходит к точке и хладнокровно реализует свой момент! 1:0! Второй тайм проходил с большим преимуществом сборной Чехии, и во владении мячом и по ударам, и по голевым моментам. Это и неудивительно, ведь команде нужно было отыгрываться. И на 59 минуте чехам удалось это сделать, после углового Ондржей Лингр пробил головой из пределов вратарской, мяч попал в штангу, а первым на добивании оказался Патрик Шик. Счет 1:1. Чехи лучше играли в этом поединке, нужно признать, но вспомним последнюю секунду матча, этот момент, наверное, многим будет сниться. Футболисты Грузии втроем выбегают в контратаку на одного защитника сборной Чехии! Георгий Чакветадзе отдает пас на Сабу Лобжанидзе, тот бьет мимо вратаря… мяч летит над перекладиной, нет гола… Эх, вот это была бы развязочка, но, видимо, в другой раз. Статистика матча: – Владение мячом: Грузия 38% – 62% Чехия– Удары в створ: Грузия 1 – 12 Чехия– Угловые: Грузия 5 – 11 Чехия– Фолы: Грузия 12 – 17 Чехия – Желтые карточки: Грузия 4 – 5 Чехия. Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Следующий матч сборная Грузии проведет 26 июня в 23:00 (тбс) против сборной Португалии. Конечно, шансов на бумаге немного. Естественно, будет тяжело. Но не забываем, что Португалия досрочно вышла в плей-офф, причем гарантировано с 1 места, многие лидеры команды получат отдых. Поэтому мотивации, очевидно, на эту игру будет намного больше у грузин. И потом, давайте жить большой футбольной мечтой, а сборная Грузии умеет воплощать мечты. Этот год исторический для футбольной Грузии, дебютное участие на чемпионате Европы, первые голы, первые набранные очки. Теперь всей страной ждем такую важную первую победу! Во втором поединке группы F сборная Португалии 3:0 обыграла сборную Турции.

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