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Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Sputnik Грузия
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года 23.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-23T14:05+0400
2024-06-23T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 8 июля, сообщает мэрия столицы. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется 8 июля в 10:00 и продлится до 14 июля 00:00. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 15 июля в 10:00 и продлится до 21 июля 00:00. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 22 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, детский сад, мэрия тбилиси, тбилиси
грузия, новости, общество, детский сад, мэрия тбилиси, тбилиси
Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 8 июля, сообщает мэрия столицы.
В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте
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Первый этап регистрации начнется 8 июля в 10:00 и продлится до 14 июля 00:00.
Зарегистрироваться смогут:
Дети из социально незащищенных семей (до 100 тысяч баллов);
Дети со специальными образовательными нуждами;
Бенефициары дома малюток;
Дети из многодетных семей и/или усыновленные дети;
Родные братья и сестры воспитателей детских садов;
Дети сотрудников детских садов.
Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 15 июля в 10:00 и продлится до 21 июля 00:00.
Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 22 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад.
В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.