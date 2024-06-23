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Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси

Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси

Sputnik Грузия

Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 8 июля, сообщает мэрия столицы. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется 8 июля в 10:00 и продлится до 14 июля 00:00. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 15 июля в 10:00 и продлится до 21 июля 00:00. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 22 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 16 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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