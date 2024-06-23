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Вьетнам делает выбор: специалист по Вьетнаму подвел итоги визита Путина
Вьетнам делает выбор: специалист по Вьетнаму подвел итоги визита Путина
Sputnik Грузия
Руководство Вьетнама рассматривает возможность вступления страны в БРИКС и надеется на помощь России в этом вопросе 23.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-23T15:47+0400
2024-06-23T15:47+0400
2024-06-23T15:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Владимир Мазырин. Чем важен визит Путина во Вьетнам? Как США отреагировали на приезд российского президента? В каких сферах Москва и Ханой могут усилить сотрудничество?
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мультимедиа, видео, в мире, вьетнам, сша, россия, брикс, видео
мультимедиа, видео, в мире, вьетнам, сша, россия, брикс, видео
Вьетнам делает выбор: специалист по Вьетнаму подвел итоги визита Путина
Руководство Вьетнама рассматривает возможность вступления страны в БРИКС и надеется на помощь России в этом вопросе
Об этом в интервью "Sputnik на русском" руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Владимир Мазырин.
Чем важен визит Путина во Вьетнам? Как США отреагировали на приезд российского президента? В каких сферах Москва и Ханой могут усилить сотрудничество?