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Вьетнам делает выбор: специалист по Вьетнаму подвел итоги визита Путина

Вьетнам делает выбор: специалист по Вьетнаму подвел итоги визита Путина

Sputnik Грузия

Руководство Вьетнама рассматривает возможность вступления страны в БРИКС и надеется на помощь России в этом вопросе 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T15:47+0400

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2024-06-23T15:47+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Владимир Мазырин. Чем важен визит Путина во Вьетнам? Как США отреагировали на приезд российского президента? В каких сферах Москва и Ханой могут усилить сотрудничество?

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