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Русский народ не запугать

Русский народ не запугать

Sputnik Грузия

Руководитель Института Евразии в колонке на Sputnik Грузия рассказывает об ударе американской ракетой ATACMS по пляжу Севастополя, в результате которого... 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T14:30+0400

2024-06-24T14:30+0400

2024-06-24T14:30+0400

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В Министерстве обороны России рассказали, что сбили 4 из 5 ракет. Пятая ракета с кассетной боевой частью независимо сдетонировала в воздухе. Запрещенные международными конвенциями поражающие кассетные элементы полетели в людей, отдыхавших на пляже. В ходе обстрела было ранено больше 152 человек, из них 28 детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В российском военном ведомстве подчеркнули, что виноваты в этой трагедии американцы, поскольку их специалисты вводят полетные задания в американские ракеты, бьющие по пляжам Крыма, чтобы уничтожать не военные объекты, а именно мирных жителей. Ни для кого не секрет, что все пуски таких ракет контролируют именно западные специалисты. Это означает, что Запад умышленно идет на эскалацию ситуации, так как ВСУ терпит неудачи на фронте. Режим Байдена повышает ставки и идет ва-банк, чувствуя вероятное поражение на Украине, что станет катастрофой для демократов на выборах в Конгресс, Байдена – на президентских выборах, а для самих США – на мировой арене. Запад видит, что его планы в отношении России провалились. Вопреки ожиданиям, российская экономика практически безболезненно перешла на военный лад и достигла весьма убедительных показателей. Разговор о коллапсе экономики и об изоляции России уже давно закончились. Поэтому Запад пытается вызвать панику и недовольство среди российского населения и использует украинских неофашистов, которых снабжает запрещенными вооружениями и инструктирует по их применению. Трагические новости из Севастополя можно рассматривать как событие, параллельное терактам, совершенным в тот же день в Дагестане. Эти два события, вероятно, не случайно совпали. Однако Запад никак не разумеет: Русский народ не будет запуган, а наоборот, он крепче объединится в один кулак! Русский народ – непобедимый. Так было исторически и так будет в будущем! Напомним, что это уже далеко не первый такой удар по мирно отдыхающим гражданским со стороны ВСУ и стоящего за ними Запада. 10 лет назад, 13 августа 2014 года, ВСУ нанесли страшный удар из РСЗО "Смерч" по пляжу в городе Зугресе в ДНР, где в этот день отдыхали десятки семей с детьми. Погибли 19 человек. Тогда также использовались кассетные боеприпасы. Последний варварский удар по мирному Севастополю полностью развязывает руки российскому руководству для использования любых имеющихся средств для ответных мер, включая ядерное оружие.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2024

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Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

аналитика, колумнисты, в мире, россия