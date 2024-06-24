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Сильный ветер, град, шторм на море – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Сильный ветер, град, шторм на море – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T19:49+0400

2024-06-24T19:49+0400

2024-06-24T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град, усиление ветра, а также трех-четырехбалльный шторм на море ожидаются на большей части территории Грузии 25-26 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии