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"Спасибо за верную службу" – премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
"Спасибо за верную службу" – премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
Sputnik Грузия
Сегодня Служба сформировалась как институт самых высоких европейских стандартов, которая полностью готова ответить на любой вызов 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T20:20+0400
2024-06-24T20:20+0400
2024-06-24T20:20+0400
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ираклий кобахидзе
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служба государственной охраны
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сотрудников Службы государственной охраны с профессиональным днем, и поблагодарил их за верное служение и патриотизм, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Специальная службы госохраны Грузии была создана 23 июня 1994 года. В нее входит множество управлений и подразделений, среди них и охрана президента Грузии. У Службы есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей. Премьер обещал сотрудникам Службы госохраны поддержку лично от себя и от имени правительства. "После восстановления независимости Грузии на ваше ведомство, созданное в самый трудный период, была возложена важнейшая миссия. На протяжении трех десятилетий вы служите укреплению безопасности и стабильности страны, и вносите особый вклад в защиту и укрепление нашей государственности, за что хочу еще раз поблагодарить каждого из вас", – заявил премьер. По словам премьера, очень ответственная работа сотрудников Службы связана с высокими рисками и вместе с профессионализмом требует мужества и самоотверженности. Кроме того, Кобахидзе почтил светлую память героев, погибших при исполнении служебного долга. Также премьер отметил, что сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря большому труду руководства Службы и каждого сотрудника, сегодня Служба сформировалась как институт самых высоких европейских стандартов, которая полностью готова ответить на любой вызов. Глава правительства осмотрел инфраструктуру спецслужбы госохраны, в том числе стадион, строящийся полигон по экстремальному вождению, стрельбище, автомузей. Была организована показательная имитация нападения и эвакуации охраняемого лица в здании, а также нападение-отражение кортежа и кинологов. На мероприятии руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе представил приглашенным гостям отчет службы. По итогам мероприятия сотрудники ведомства были награждены медалью первой степени за добросовестное выполнение своих обязанностей и образцовую дисциплину, в связи с 30-летием со дня создания службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, служба государственной охраны
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, служба государственной охраны
"Спасибо за верную службу" – премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
Сегодня Служба сформировалась как институт самых высоких европейских стандартов, которая полностью готова ответить на любой вызов
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сотрудников Службы государственной охраны с профессиональным днем, и поблагодарил их за верное служение и патриотизм, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Специальная службы госохраны Грузии была создана 23 июня 1994 года. В нее входит множество управлений и подразделений, среди них и охрана президента Грузии. У Службы есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей.
"Хочу от всего сердца поздравить руководство Специальной службы государственной охраны, весь личный состав, всех действующих и ветеранов-сотрудников с сегодняшним знаменательным днем, 30-летием создания службы… От имени правительства Грузии и от себя лично благодарю вас за верную службу нашему государству, профессионализм и патриотизм", – заявил Кобахидзе.
Премьер обещал сотрудникам Службы госохраны поддержку лично от себя и от имени правительства.
"После восстановления независимости Грузии на ваше ведомство, созданное в самый трудный период, была возложена важнейшая миссия. На протяжении трех десятилетий вы служите укреплению безопасности и стабильности страны, и вносите особый вклад в защиту и укрепление нашей государственности, за что хочу еще раз поблагодарить каждого из вас", – заявил премьер.
По словам премьера, очень ответственная работа сотрудников Службы связана с высокими рисками и вместе с профессионализмом требует мужества и самоотверженности. Кроме того, Кобахидзе почтил светлую память героев, погибших при исполнении служебного долга.
Также премьер отметил, что сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря большому труду руководства Службы и каждого сотрудника, сегодня Служба сформировалась как институт самых высоких европейских стандартов, которая полностью готова ответить на любой вызов.
"Сегодня мы имели возможность ознакомиться с возможностями службы на месте, и сегодняшний день также является одним из доказательств того, как продолжается забота о развитии специальной службы государственной охраны, в которую господин Анзор Чубинидзе внес особый вклад, и я хотел бы еще раз поблагодарить его за это", – сказал премьер.
Глава правительства осмотрел инфраструктуру спецслужбы госохраны, в том числе стадион, строящийся полигон по экстремальному вождению, стрельбище, автомузей. Была организована показательная имитация нападения и эвакуации охраняемого лица в здании, а также нападение-отражение кортежа и кинологов.
На мероприятии руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе представил приглашенным гостям отчет службы. По итогам мероприятия сотрудники ведомства были награждены медалью первой степени за добросовестное выполнение своих обязанностей и образцовую дисциплину, в связи с 30-летием со дня создания службы.