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Старые удостоверения личности в Грузии будут аннулированы 1 июля
Старые удостоверения личности в Грузии будут аннулированы 1 июля
Sputnik Грузия
Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с ВНЖ должны обратиться в ближайший Дом юстиции 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T17:56+0400
2024-06-24T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Речь идет о документах, выданных до 28 июля 2011 года. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца. По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дом юстиции, грузинский паспорт
грузия, новости, общество, дом юстиции, грузинский паспорт
Старые удостоверения личности в Грузии будут аннулированы 1 июля
Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с ВНЖ должны обратиться в ближайший Дом юстиции
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра.
Речь идет о документах, выданных до 28 июля 2011 года. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца.
Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года.
По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт.
В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.