https://sputnik-georgia.ru/20240624/starye-udostovereniya-lichnosti-v-gruzii-budut-annulirovany-1-iyulya-288555025.html

Старые удостоверения личности в Грузии будут аннулированы 1 июля

Старые удостоверения личности в Грузии будут аннулированы 1 июля

Sputnik Грузия

Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с ВНЖ должны обратиться в ближайший Дом юстиции 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T17:56+0400

2024-06-24T17:56+0400

2024-06-24T17:56+0400

грузия

новости

общество

дом юстиции

грузинский паспорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/37/248493702_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_414036cb52402b5a45bfad6263c7df54.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Речь идет о документах, выданных до 28 июля 2011 года. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца. По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, дом юстиции, грузинский паспорт