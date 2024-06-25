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Грузин уважают в России – политик о восстановлении диалога Москвы и Тбилиси
Грузин уважают в России – политик о восстановлении диалога Москвы и Тбилиси
Sputnik Грузия
Партия "Солидарность во имя мира" ведет прямой диалог с Россией для налаживания отношений между странами в условиях отсутствия дипотношений, что является... 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T17:13+0400
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Об заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Могу смело сказать, что ни в одной стране мира грузины не чувствуют себя так комфортно и с таким уважением к ним никто не относится. Визовый режим был неприемлем и создавал колоссальные проблемы. Еще будучи общественной организацией, наша партия начала диалог с Россией об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения, и хочу еще раз поблагодарить президента РФ Владимира Владимировича Путина за то решение, которое он принял, освободил многих грузин от тех забот и "мучений", которые они испытывали в тех условиях".По словам Жгенти, партия "Солидарность во имя мира" – единственная на сегодняшний день в Грузии, которая ведет прямой диалог с Россией и которую Россия поддерживает."Мы прямо заявляем, что партия имеет тесные отношения с Государственной Думой, властными структурами РФ. Мы взяли на себя ответственность, чтобы на уровне политической партии, на уровне тех отношений, которые партия может иметь с соседним государством, наладить отношения. Со страной, с которой у нас, к сожалению, нет дипотношений, но страна, которая является первым экономическим партнером Грузии... Это какой-то нонсенс, такого в мире не было и, наверно, не будет. Это нонсенс между братскими народами, которые уже генетически зависят друг от друга", – отметил Жгенти."Солидарность во имя мира" – политическое объединение с консервативными ценностями, целью которого является укрепление суверенитета Грузии, нормализация политики соседства, социальная справедливость и поддержание мира в стране. В партии заявляют, что будут активно заниматься урегулированием грузино-российских отношений вплоть до восстановления дипломатических отношений между странами.Недавно партия обратились к Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также провести амнистию для тех, кто вынужденно нарушил правила пребывания в РФ до смягчения визового режима.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, москва, россия, тбилиси, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, москва, россия, тбилиси, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
Грузин уважают в России – политик о восстановлении диалога Москвы и Тбилиси
17:13 25.06.2024 (обновлено: 17:19 25.06.2024)
Партия "Солидарность во имя мира" ведет прямой диалог с Россией для налаживания отношений между странами в условиях отсутствия дипотношений, что является абсурдным на фоне тесных экономических связей
Об заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Могу смело сказать, что ни в одной стране мира грузины не чувствуют себя так комфортно и с таким уважением к ним никто не относится. Визовый режим был неприемлем и создавал колоссальные проблемы. Еще будучи общественной организацией, наша партия начала диалог с Россией об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения, и хочу еще раз поблагодарить президента РФ Владимира Владимировича Путина за то решение, которое он принял, освободил многих грузин от тех забот и "мучений", которые они испытывали в тех условиях".
По словам Жгенти, партия "Солидарность во имя мира" – единственная на сегодняшний день в Грузии, которая ведет прямой диалог с Россией и которую Россия поддерживает.
"Мы прямо заявляем, что партия имеет тесные отношения с Государственной Думой, властными структурами РФ. Мы взяли на себя ответственность, чтобы на уровне политической партии, на уровне тех отношений, которые партия может иметь с соседним государством, наладить отношения. Со страной, с которой у нас, к сожалению, нет дипотношений, но страна, которая является первым экономическим партнером Грузии... Это какой-то нонсенс, такого в мире не было и, наверно, не будет. Это нонсенс между братскими народами, которые уже генетически зависят друг от друга", – отметил Жгенти.
"Солидарность во имя мира" – политическое объединение с консервативными ценностями, целью которого является укрепление суверенитета Грузии, нормализация политики соседства, социальная справедливость и поддержание мира в стране. В партии заявляют, что будут активно заниматься урегулированием грузино-российских отношений вплоть до восстановления дипломатических отношений между странами.
Недавно партия обратились к Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также провести амнистию для тех, кто вынужденно нарушил правила пребывания в РФ до смягчения визового режима.