https://sputnik-georgia.ru/20240625/gruzin-uvazhayut-v-rossii---politik-o-vosstanovlenii-dialoga-moskvy-i-tbilisi-288592340.html

Грузин уважают в России – политик о восстановлении диалога Москвы и Тбилиси

Грузин уважают в России – политик о восстановлении диалога Москвы и Тбилиси

Sputnik Грузия

Партия "Солидарность во имя мира" ведет прямой диалог с Россией для налаживания отношений между странами в условиях отсутствия дипотношений, что является... 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T17:13+0400

2024-06-25T17:13+0400

2024-06-25T17:19+0400

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Об заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Могу смело сказать, что ни в одной стране мира грузины не чувствуют себя так комфортно и с таким уважением к ним никто не относится. Визовый режим был неприемлем и создавал колоссальные проблемы. Еще будучи общественной организацией, наша партия начала диалог с Россией об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения, и хочу еще раз поблагодарить президента РФ Владимира Владимировича Путина за то решение, которое он принял, освободил многих грузин от тех забот и "мучений", которые они испытывали в тех условиях".По словам Жгенти, партия "Солидарность во имя мира" – единственная на сегодняшний день в Грузии, которая ведет прямой диалог с Россией и которую Россия поддерживает."Мы прямо заявляем, что партия имеет тесные отношения с Государственной Думой, властными структурами РФ. Мы взяли на себя ответственность, чтобы на уровне политической партии, на уровне тех отношений, которые партия может иметь с соседним государством, наладить отношения. Со страной, с которой у нас, к сожалению, нет дипотношений, но страна, которая является первым экономическим партнером Грузии... Это какой-то нонсенс, такого в мире не было и, наверно, не будет. Это нонсенс между братскими народами, которые уже генетически зависят друг от друга", – отметил Жгенти."Солидарность во имя мира" – политическое объединение с консервативными ценностями, целью которого является укрепление суверенитета Грузии, нормализация политики соседства, социальная справедливость и поддержание мира в стране. В партии заявляют, что будут активно заниматься урегулированием грузино-российских отношений вплоть до восстановления дипломатических отношений между странами.Недавно партия обратились к Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также провести амнистию для тех, кто вынужденно нарушил правила пребывания в РФ до смягчения визового режима.

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