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Какое правительство хочет видеть Запад в Грузии – ответ политика
Какое правительство хочет видеть Запад в Грузии – ответ политика
Sputnik Грузия
Западу нужна во власти Грузии та партия, которая будет конфронтировать с Россией, поэтому политика правящей партии "Грузинская мечта" для них неприемлема 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T18:09+0400
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Об этом заявил председатель партии "Справедливость во имя мира" Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Если "Грузинская мечта" выполнит все требования Евросоюза, все требования Запада, их все равно уберут, им все равно устроят "Майдан". Это однозначно. Даже если мы выполним все пункты, для Запада "Грузинская мечта" неприемлема. Запад должен привести ту власть, которая будет конфронтировать с Россией. Они применяют те же самые методы, что и на Украине. Эти методы работают", - заявил Жгенти.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии.В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Какое правительство хочет видеть Запад в Грузии – ответ политика
18:09 25.06.2024 (обновлено: 06:09 26.06.2024)
Западу нужна во власти Грузии та партия, которая будет конфронтировать с Россией, поэтому политика правящей партии "Грузинская мечта" для них неприемлема
Об этом заявил председатель партии "Справедливость во имя мира" Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Если "Грузинская мечта" выполнит все требования Евросоюза, все требования Запада, их все равно уберут, им все равно устроят "Майдан". Это однозначно. Даже если мы выполним все пункты, для Запада "Грузинская мечта" неприемлема. Запад должен привести ту власть, которая будет конфронтировать с Россией. Они применяют те же самые методы, что и на Украине. Эти методы работают", - заявил Жгенти.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии.
В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%.