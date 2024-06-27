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Для чего Румынии самая крупная база НАТО в Европе?

Для чего Румынии самая крупная база НАТО в Европе?

Sputnik Грузия

Румынская авиабаза "Михай Когэлничану" становится гипертрофированной проекцией на восток американской военной базы "Рамштайн" (Германия). Этот объект НАТО... 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T14:00+0400

2024-06-27T14:00+0400

2024-06-27T14:00+0400

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Ударный потенциал авиабазы прямо и непосредственно угрожает безопасности РФ, гарантирует военно-политическую турбулентность всем Причерноморским странам, создает предпосылки для эскалации.На фоне эффективного уничтожения бандеровцев в зоне СВО, у Запада появился новый "любимый уродец" – румынская авиабаза "Михай Когэлничану", названная в честь известного молдавского политика и революционера, умершего в Париже в конце XIX века. Здесь базируются эскадрильи истребителей F-16, беспилотники MQ-9 Reaper, и многотысячный войсковой контингент 32 стран НАТО, с преобладанием американцев. На территории в два раза большей, чем у базы ВВС США "Рамштайн" в Германии, ускоренно строится городок на десятки тысяч "рейнджеров". Напомню, "Рамштайн" – это 1 400 гектаров и 56 тысяч персонала. Румыния инвестирует в проект 2,5 млрд долларов, вклад союзников не афишируется.Уже имеются яркие "достижения". Вылетевший из Румынии в марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел унизительную катастрофу вблизи Крыма, западная формулировка "умышленно сбит российским Су-27" – выглядит совершенно некорректно. Ранее, в сентябре 2022-го российский летчик "двумя ракетами едва не сбил британский разведывательный самолет с экипажем до 30 человек", который для чего-то крутился близ черноморского побережья РФ и зоны СВО.Авиабаза "Михай Когэлничану" расположена в 12 км от Черного моря, в 120 км от границы с Молдовой, в 93 км от украинской границы и в 400 км от российского Севастополя. Крейсерская скорость истребителя F-16 – до 1 000 км/час. Подлетное время от румынской авиабазы до Севастополя или Одессы – не более 30 минут.Румынские СМИ настойчиво продвигают нарратив: утрата режимом Зеленского Одессы станет "красной линией", которую НАТО не отдаст ни при каких раскладах. На войну с Россией альянс планирует пойти с румынской территории некой "коалицией желающих". При этом "отрикошетит" Молдове и другим соседним странам, где сегодня под присмотром Пентагона формируются расходные войска аборигенов.Попутно в Люксембурге "рисуют" Кишиневу светлую перспективу вступления в ЕС в 2030 году. Десятилетиями гоняясь за "морковкой" Евросоюза, некоторые причерноморские страны полностью утратили перспективы самостоятельного развития.Засада на "русского медведя"Бухарест настойчиво стремится стать ключевым союзником Вашингтона в Юго-Восточной Европе. США намерены превратить Румынию в "непотопляемый авианосец", с которого самолеты Пентагона и НАТО могли бы относительно безнаказанно (для Америки) наносить удары по России из международного воздушного пространства над Черным морем. К примеру, крылатыми ракетами "воздух-поверхность" (дальностью от 300 до 1 000 км). Символические поставки украинской армии двух десятков подержанных F-16 позволят Вашингтону возложить всю ответственность за последствия подобных ударов альянса на киевский режим.Авиабаза "Михай Когэлничану" с истребителями и разведывательно-ударными беспилотниками большой дальности, с войсками США, Великобритании, Нидерландов, Италии и других стран альянса превращается в засаду на "русского медведя". Запад готов десятилетиями дожидаться удобного случая – обнародованы причерноморские планы НАТО до 2040 года.Не касаясь даже чрезвычайно подозрительного американского "объекта ПРО" близ Девеселу, особое внимание Пентагона к базе "Михай Когэлничану" наблюдается с 1999 года, когда там появился главный штаб ВС США в Румынии. То есть задолго до "крымской весны" 2014 года и начала СВО в феврале 2022 года, которые якобы привели к проекции "Рамштайна" на восток.На авиабазе "Михай Когэлничану" регулярно приземляются и стратегические разведчики, и стратегические бомбардировщики ВВС США, привлекающие особое внимание Генерального штаба ВС России, "с точки зрения военного планирования". Москва перешла от слов убеждения к делу, и обеспечивает государственную безопасность и государственный суверенитет так, как считает нужным. В инструментах формирования справедливого многополярного мира не стесняется. Позиция России в Причерноморье ясна: проблемы безопасности региона должны решаться без привлечения НАТО – "клуба самоубийц", главного источника многих проблем и военных конфликтов.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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нато, пентагон, германия, сша, румыния, в мире, аналитика, обострение ситуации вокруг украины