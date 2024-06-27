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Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото

Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото

Sputnik Грузия

Праздник на улицах Тбилиси! Сборная страны вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу и будет играть с Испанией. 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T04:45+0400

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После победы грузинской команды над Португалией на улицах столицы Грузии и других городов страны болельщики устроили шумное праздненство.

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