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Грузия на Евро-2024
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Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото
Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото
Sputnik Грузия
Праздник на улицах Тбилиси! Сборная страны вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу и будет играть с Испанией. 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T04:45+0400
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После победы грузинской команды над Португалией на улицах столицы Грузии и других городов страны болельщики устроили шумное праздненство.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, болельщики, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, болельщики, фото

Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото

04:45 27.06.2024
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Праздник на улицах Тбилиси! Сборная страны вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу и будет играть с Испанией.
После победы грузинской команды над Португалией на улицах столицы Грузии и других городов страны болельщики устроили шумное праздненство.
© photo: Sputnik / Stringer

Победа над португальцами принесла сборной Грузии выход в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

Победа над португальцами принесла сборной Грузии выход в 1/8 чемпионата Европы по футболу. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Победа над португальцами принесла сборной Грузии выход в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

© photo: Sputnik / Stringer

До раннего утра по улицам Тбилиси разъезжали машины с болельщиками.

До раннего утра по улицам Тбилиси разъезжали машины с болельщиками. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

До раннего утра по улицам Тбилиси разъезжали машины с болельщиками.

© photo: Sputnik / Stringer

По всему городу были слышны гудки машин, радостные крики.

По всему городу были слышны гудки машин, радостные крики. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

По всему городу были слышны гудки машин, радостные крики.

© photo: Sputnik / Stringer

Так Грузия отмечала победу своей команды над сборной Португалии.

Так Грузия отмечала победу своей команды над сборной Португалии. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так Грузия отмечала победу своей команды над сборной Португалии.

© photo: Sputnik / Stringer

Это историческое событие - ведь такое в истории грузинского футбола произошло впервые.

Это историческое событие - ведь такое в истории грузинского футбола произошло впервые. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это историческое событие - ведь такое в истории грузинского футбола произошло впервые.

© photo: Sputnik / Stringer

За ходом игры на стадионе Михаила Месхи в центре Тбилиси следили тысячи болельщиков.

За ходом игры на стадионе Михаила Месхи в центре Тбилиси следили тысячи болельщиков. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

За ходом игры на стадионе Михаила Месхи в центре Тбилиси следили тысячи болельщиков.

© photo: Sputnik / Stringer

После матча они продолжили с остальными жителями Тбилиси праздновать на улице.

После матча они продолжили с остальными жителями Тбилиси праздновать на улице. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

После матча они продолжили с остальными жителями Тбилиси праздновать на улице.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие хоть и надеялись, но не верили в победу Грузии в матче с Португалией.

Многие хоть и надеялись, но не верили в победу Грузии в матче с Португалией. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие хоть и надеялись, но не верили в победу Грузии в матче с Португалией.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь португальцы - это сильный соперник. Но теперь эта победа позволяет надеятся и на успех в игре с Испанией.

Ведь португальцы - это сильный соперник. Но теперь эта победа позволяет надеятся и на успех в игре с Испанией. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь португальцы - это сильный соперник. Но теперь эта победа позволяет надеятся и на успех в игре с Испанией.

© photo: Sputnik / Stringer

По всему Тбилиси до поздней ночи расхаживали группы радостных болельщиков.

По всему Тбилиси до поздней ночи расхаживали группы радостных болельщиков. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

По всему Тбилиси до поздней ночи расхаживали группы радостных болельщиков.

© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на улицах жители Тбилиси поздравляли друг друга с победой.

Прямо на улицах жители Тбилиси поздравляли друг друга с победой. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на улицах жители Тбилиси поздравляли друг друга с победой.

© photo: Sputnik / Stringer

Что-то невероятное! Именно так можно сказать про победу Грузии со счетом 2:0 в игре с Португалией.

Что-то невероятное! Именно так можно сказать про победу Грузии со счетом 2:0 в игре с Португалией. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Что-то невероятное! Именно так можно сказать про победу Грузии со счетом 2:0 в игре с Португалией.

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