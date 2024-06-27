Грузинские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 - фото
Победа над португальцами принесла сборной Грузии выход в 1/8 чемпионата Европы по футболу.
Победа над португальцами принесла сборной Грузии выход в 1/8 чемпионата Европы по футболу.
До раннего утра по улицам Тбилиси разъезжали машины с болельщиками.
До раннего утра по улицам Тбилиси разъезжали машины с болельщиками.
По всему городу были слышны гудки машин, радостные крики.
По всему городу были слышны гудки машин, радостные крики.
Так Грузия отмечала победу своей команды над сборной Португалии.
Так Грузия отмечала победу своей команды над сборной Португалии.
Это историческое событие - ведь такое в истории грузинского футбола произошло впервые.
Это историческое событие - ведь такое в истории грузинского футбола произошло впервые.
За ходом игры на стадионе Михаила Месхи в центре Тбилиси следили тысячи болельщиков.
За ходом игры на стадионе Михаила Месхи в центре Тбилиси следили тысячи болельщиков.
После матча они продолжили с остальными жителями Тбилиси праздновать на улице.
После матча они продолжили с остальными жителями Тбилиси праздновать на улице.
Многие хоть и надеялись, но не верили в победу Грузии в матче с Португалией.
Многие хоть и надеялись, но не верили в победу Грузии в матче с Португалией.
Ведь португальцы - это сильный соперник. Но теперь эта победа позволяет надеятся и на успех в игре с Испанией.
Ведь португальцы - это сильный соперник. Но теперь эта победа позволяет надеятся и на успех в игре с Испанией.
По всему Тбилиси до поздней ночи расхаживали группы радостных болельщиков.
По всему Тбилиси до поздней ночи расхаживали группы радостных болельщиков.
Прямо на улицах жители Тбилиси поздравляли друг друга с победой.
Прямо на улицах жители Тбилиси поздравляли друг друга с победой.
Что-то невероятное! Именно так можно сказать про победу Грузии со счетом 2:0 в игре с Португалией.
Что-то невероятное! Именно так можно сказать про победу Грузии со счетом 2:0 в игре с Португалией.