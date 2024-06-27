Грузинские священнослужители и миряне выразили поддержку канонической УПЦ – фото
Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси.
Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси.
В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине.
В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине.
Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси.
Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси.
Место проведения было выбрано неслучайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе, организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями киевский режим"
Место проведения было выбрано неслучайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе, организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями киевский режим"
Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти.
Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти.
Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия.
Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия.
Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.
Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.
Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства.
Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства.
По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.
По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.
На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе.
На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе.
Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.
Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.