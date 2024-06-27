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Грузинские священнослужители и миряне выразили поддержку канонической УПЦ – фото
Грузинские священнослужители и миряне выразили поддержку канонической УПЦ – фото
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси состоялась акция верующих и священнослужителей в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями 27.06.2024, Sputnik Грузия
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В мероприятии приняли участие несколько десятков священнослужителей и прихожан, выразивших солидарность православной Украине.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, акции, акции протеста, религия , фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, акции, акции протеста, религия , фото

Грузинские священнослужители и миряне выразили поддержку канонической УПЦ – фото

22:52 27.06.2024 (обновлено: 23:09 27.06.2024)
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В центре Тбилиси состоялась акция верующих и священнослужителей в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями
В мероприятии приняли участие несколько десятков священнослужителей и прихожан, выразивших солидарность православной Украине.
© photo: Sputnik / Stringer

Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси.

Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине.

В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине.

© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси.

Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Место проведения было выбрано неслучайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе, организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями киевский режим"

Место проведения было выбрано неслучайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе, организатор молебна, &quot;ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями киевский режим&quot; - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Место проведения было выбрано неслучайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе, организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями киевский режим"

© photo: Sputnik / Stringer

Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти.

Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти.

© photo: Sputnik / Stringer

Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия.

Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия.

© photo: Sputnik / Stringer

Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.

Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства.

Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства.

© photo: Sputnik / Stringer

По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.

По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.

© photo: Sputnik / Stringer

На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе.

На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.

Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.

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