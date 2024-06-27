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Грузия обыграла Португалию на Евро-2024
Грузия обыграла Португалию на Евро-2024
Sputnik Грузия
Голы в ворота сборной Португалии по футболу забили Кварацхелия и Микаутадзе 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T00:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграла лидера группы F сборную Португалии со счетом 2:0.Автором первого гола на 2 минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, сборная грузии по футболу
Грузия обыграла Португалию на Евро-2024
00:53 27.06.2024 (обновлено: 01:04 27.06.2024)
Голы в ворота сборной Португалии по футболу забили Кварацхелия и Микаутадзе
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграла лидера группы F сборную Португалии со счетом 2:0.
Автором первого гола на 2 минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.
Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.