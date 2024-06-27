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Грузия прошла в 1/8 Евро 2024

Грузия прошла в 1/8 Евро 2024

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу в сухую обыграла команду Португалии 27.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в важнейшем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Германии победой над Португалией пробилась в 1/8 турнира - 2:0.Автором первого гола на второй минуте с подачи Георгия Микаутадзе стал Хвича Кварацхелия. На перерыв Грузия ушла ведя в счете - 1:0. Второй тайм грузинская сборная вновь начала активно и контратаковала.На 57-й минуте 11-метровый для Грузии заработал защитник Лука Лочошвили. Реализовал пенальти центральный форвард команды Георгий Микаутадзе. Этот гол стал третьим для для грузинского нападающего на Евро 2024. В параллельном матче группы F Турция и Чехия сыграли 2:1. Таким образом, Грузия прошла в 1/8 Евро с третьего места с 4 очками и встретится с командой Испании уже в это воскресенье, 30 июня.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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