Грузия прошла в 1/8 Евро 2024
00:59 27.06.2024 (обновлено: 01:09 27.06.2024)
© AFP 2024 / INA FASSBENDERМатч между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024. Грузия забивает второй гол
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
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Сборная Грузии по футболу в сухую обыграла команду Португалии
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в важнейшем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Германии победой над Португалией пробилась в 1/8 турнира - 2:0.
Автором первого гола на второй минуте с подачи Георгия Микаутадзе стал Хвича Кварацхелия. На перерыв Грузия ушла ведя в счете - 1:0.
© AFP 2024 / OZAN KOSEМатч между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024
Матч между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Второй тайм грузинская сборная вновь начала активно и контратаковала.
На 57-й минуте 11-метровый для Грузии заработал защитник Лука Лочошвили. Реализовал пенальти центральный форвард команды Георгий Микаутадзе. Этот гол стал третьим для для грузинского нападающего на Евро 2024.
© AFP 2024 / INA FASSBENDERМатч между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024. Грузия забивает второй гол
Матч между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024. Грузия забивает второй гол
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
В параллельном матче группы F Турция и Чехия сыграли 2:1. Таким образом, Грузия прошла в 1/8 Евро с третьего места с 4 очками и встретится с командой Испании уже в это воскресенье, 30 июня.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.