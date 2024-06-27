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Грузия стоит на ушах! Все празднуют сенсационную победу над Португалией на Евро
Грузия стоит на ушах! Все празднуют сенсационную победу над Португалией на Евро
Sputnik Грузия
Тбилиси буквально трясло от захлестнувших население эмоций в первые минуты после завершения исторического матча 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T03:11+0400
2024-06-27T03:11+0400
2024-06-27T03:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Все поздравляют друг друга, поют, танцуют, по улицам колесят машины с развевающимися из окон флагами Грузии - так население страны отмечает сенсационную победу грузинской сборной по футболу над командой Португалии и выход в 1/8 финала Евро 2024 в Германии.Грузины в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграли лидера группы F со счетом 2:0. Тбилиси буквально трясло от захлестнувших население эмоций в первые минуты после завершения исторического матча. Окна в многоквартирных домах были распахнуты, все - взрослые и дети - поздравляли друг друга с победой, скандировали "Сакартвело" (Грузия) и пели. Матч закончился около часа ночи по тбилисскому времени, но спустя два часа все еще слышны сигналы машин - празднование продолжается. Те, кто смотрел матч на стадионе имени Михаила Месхи, где специально установили большие экраны, в барах, парках, в гостях или еще где-то, устроили настоящие народные гуляния по городу с флагами. На то, чтобы собраться с силами к следующему тяжелому дню, у сборной Грузии и болельщиков всего несколько дней. 30 июня сборная Грузии встретится в плей-офф турнира с Испанией. В матче с Португалией голы забили Хвича Кварацхелия и Георгия Микутадзе. Грузины обыграли соперников в сухую - 2:0, не дав Криштиану Роналду забить ни одного гола.УЕФА назвал Кварацхелия лучшим игроком матча. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, германия, хвича кварацхелия, михаил месхи, криштиану роналду, уефа
спорт, грузия, новости, португалия, германия, хвича кварацхелия, михаил месхи, криштиану роналду, уефа
Грузия стоит на ушах! Все празднуют сенсационную победу над Португалией на Евро
Тбилиси буквально трясло от захлестнувших население эмоций в первые минуты после завершения исторического матча
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Все поздравляют друг друга, поют, танцуют, по улицам колесят машины с развевающимися из окон флагами Грузии - так население страны отмечает сенсационную победу грузинской сборной по футболу над командой Португалии и выход в 1/8 финала Евро 2024 в Германии.
Грузины в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграли лидера группы F со счетом 2:0.
Тбилиси буквально трясло от захлестнувших население эмоций в первые минуты после завершения исторического матча. Окна в многоквартирных домах были распахнуты, все - взрослые и дети - поздравляли друг друга с победой, скандировали "Сакартвело" (Грузия) и пели.
Матч закончился около часа ночи по тбилисскому времени, но спустя два часа все еще слышны сигналы машин - празднование продолжается. Те, кто смотрел матч на стадионе имени Михаила Месхи, где специально установили большие экраны, в барах, парках, в гостях или еще где-то, устроили настоящие народные гуляния по городу с флагами.
На то, чтобы собраться с силами к следующему тяжелому дню, у сборной Грузии и болельщиков всего несколько дней. 30 июня сборная Грузии встретится в плей-офф турнира с Испанией.
В матче с Португалией голы забили Хвича Кварацхелия и Георгия Микутадзе. Грузины обыграли соперников в сухую - 2:0, не дав Криштиану Роналду забить ни одного гола.
УЕФА назвал Кварацхелия лучшим игроком матча.