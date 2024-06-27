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Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото
Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии одержала историческую победу над командой Португалии и вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Смотрите в фотоленте лучшие фото матча. 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T03:47+0400
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Многие не верили, хоть и надеялись на победу сборной Грузии в матче с Португалией. И вот неожиданный итог - 2:0 в пользу грузинской команды.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, футбол, фото

Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото

03:47 27.06.2024
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Сборная Грузии одержала историческую победу над командой Португалии и вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Смотрите в фотоленте лучшие фото матча.
Многие не верили, хоть и надеялись на победу сборной Грузии в матче с Португалией. И вот неожиданный итог - 2:0 в пользу грузинской команды.
© AFP 2024 / OZAN KOSE

Историческая победа сборной Грузии! 2:0 в матче с командой Португалии.

Историческая победа сборной Грузии! 2:0 в матче с командой Португалии. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2024 / OZAN KOSE

Историческая победа сборной Грузии! 2:0 в матче с командой Португалии.

© AFP 2024 / OZAN KOSE

Первый гол грузинской команде принес удар Хвичи Кварацхелия.

Первый гол грузинской команде принес удар Хвичи Кварацхелия. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / OZAN KOSE

Первый гол грузинской команде принес удар Хвичи Кварацхелия.

© AFP 2024 / OZAN KOSE

Кварацхелия забил его на 1:32 минуте игры.

Кварацхелия забил его на 1:32 минуте игры. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / OZAN KOSE

Кварацхелия забил его на 1:32 минуте игры.

© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Это был самый быстрый гол, забитый в ходе Евро-2024 в ворота Португалии.

Это был самый быстрый гол, забитый в ходе Евро-2024 в ворота Португалии. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Это был самый быстрый гол, забитый в ходе Евро-2024 в ворота Португалии.

© AFP 2024 / OZAN KOSE

Грузинская команда праздновала успех, тем не менее, впереди еще была целая игра.

Грузинская команда праздновала успех, тем не менее, впереди еще была целая игра. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2024 / OZAN KOSE

Грузинская команда праздновала успех, тем не менее, впереди еще была целая игра.

© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Отлично сыграл вратарь грузинской сборной. За весь матч он достойно защищал ворота.

Отлично сыграл вратарь грузинской сборной. За весь матч он достойно защищал ворота. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Отлично сыграл вратарь грузинской сборной. За весь матч он достойно защищал ворота.

© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Решающую точку поставил Георгий Микаутадзе, пробив пенальти.

Решающую точку поставил Георгий Микаутадзе, пробив пенальти. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Решающую точку поставил Георгий Микаутадзе, пробив пенальти.

© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Счет после гола Микаутадзе стал 2:0.

Счет после гола Микаутадзе стал 2:0. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Счет после гола Микаутадзе стал 2:0.

© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Грузинские футболисты и болельщики были вне себя от счастья.

Грузинские футболисты и болельщики были вне себя от счастья. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Грузинские футболисты и болельщики были вне себя от счастья.

© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Микаутадзе поздравляли на поле, трибуны с болельщиками ревели от восторга.

Микаутадзе поздравляли на поле, трибуны с болельщиками ревели от восторга. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD

Микаутадзе поздравляли на поле, трибуны с болельщиками ревели от восторга.

© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Благодаря Кварацхелия и Микаутадзе, а также упорству всей грузинской команды, теперь у Грузии есть шанс сыграть в 1/8 чемпионата Европы. Следующая игра пройдет против Испании.

Благодаря Кварацхелия и Микаутадзе, а также упорству всей грузинской команды, теперь у Грузии есть шанс сыграть в 1/8 чемпионата Европы. Следующая игра пройдет против Испании. - Sputnik Грузия
11/12
© AFP 2024 / INA FASSBENDER

Благодаря Кварацхелия и Микаутадзе, а также упорству всей грузинской команды, теперь у Грузии есть шанс сыграть в 1/8 чемпионата Европы. Следующая игра пройдет против Испании.

© AFP 2024 / INA FASSBENDER

А у португальцев после двух забитых голов в ворота их сборной наступил настоящий траур. Хотя они тоже проходят в 1/8 Евро-2024.

А у португальцев после двух забитых голов в ворота их сборной наступил настоящий траур. Хотя они тоже проходят в 1/8 Евро-2024. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2024 / INA FASSBENDER

А у португальцев после двух забитых голов в ворота их сборной наступил настоящий траур. Хотя они тоже проходят в 1/8 Евро-2024.

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