https://sputnik-georgia.ru/20240627/istoricheskaya-pobeda-gruziya-vyigrala-u-portugalii-i-proshla-v-18-che---foto-288635655.html

Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото

Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото

Sputnik Грузия

Сборная Грузии одержала историческую победу над командой Португалии и вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Смотрите в фотоленте лучшие фото матча. 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T03:47+0400

2024-06-27T03:47+0400

2024-06-27T03:47+0400

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Многие не верили, хоть и надеялись на победу сборной Грузии в матче с Португалией. И вот неожиданный итог - 2:0 в пользу грузинской команды.

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