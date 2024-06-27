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Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото
Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии одержала историческую победу над командой Португалии и вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Смотрите в фотоленте лучшие фото матча. 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T03:47+0400
2024-06-27T03:47+0400
2024-06-27T03:47+0400
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Многие не верили, хоть и надеялись на победу сборной Грузии в матче с Португалией. И вот неожиданный итог - 2:0 в пользу грузинской команды.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, футбол, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, футбол, фото
Историческая победа: Грузия выиграла у Португалии и прошла в 1/8 ЧЕ - фото
Сборная Грузии одержала историческую победу над командой Португалии и вышла в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Смотрите в фотоленте лучшие фото матча.
Многие не верили, хоть и надеялись на победу сборной Грузии в матче с Португалией. И вот неожиданный итог - 2:0 в пользу грузинской команды.
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Историческая победа сборной Грузии! 2:0 в матче с командой Португалии.
Историческая победа сборной Грузии! 2:0 в матче с командой Португалии.
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Первый гол грузинской команде принес удар Хвичи Кварацхелия.
Первый гол грузинской команде принес удар Хвичи Кварацхелия.
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Кварацхелия забил его на 1:32 минуте игры.
Кварацхелия забил его на 1:32 минуте игры.
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Это был самый быстрый гол, забитый в ходе Евро-2024 в ворота Португалии.
Это был самый быстрый гол, забитый в ходе Евро-2024 в ворота Португалии.
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Грузинская команда праздновала успех, тем не менее, впереди еще была целая игра.
Грузинская команда праздновала успех, тем не менее, впереди еще была целая игра.
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD
Отлично сыграл вратарь грузинской сборной. За весь матч он достойно защищал ворота.
Отлично сыграл вратарь грузинской сборной. За весь матч он достойно защищал ворота.
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD
Решающую точку поставил Георгий Микаутадзе, пробив пенальти.
Решающую точку поставил Георгий Микаутадзе, пробив пенальти.
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Счет после гола Микаутадзе стал 2:0.
Счет после гола Микаутадзе стал 2:0.
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Грузинские футболисты и болельщики были вне себя от счастья.
Грузинские футболисты и болельщики были вне себя от счастья.
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD
Микаутадзе поздравляли на поле, трибуны с болельщиками ревели от восторга.
Микаутадзе поздравляли на поле, трибуны с болельщиками ревели от восторга.
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Благодаря Кварацхелия и Микаутадзе, а также упорству всей грузинской команды, теперь у Грузии есть шанс сыграть в 1/8 чемпионата Европы. Следующая игра пройдет против Испании.
Благодаря Кварацхелия и Микаутадзе, а также упорству всей грузинской команды, теперь у Грузии есть шанс сыграть в 1/8 чемпионата Европы. Следующая игра пройдет против Испании.
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
А у португальцев после двух забитых голов в ворота их сборной наступил настоящий траур. Хотя они тоже проходят в 1/8 Евро-2024.
А у португальцев после двух забитых голов в ворота их сборной наступил настоящий траур. Хотя они тоже проходят в 1/8 Евро-2024.