https://sputnik-georgia.ru/20240627/kaladze-sbornaya-gruzii-pishet-novuyu-stranitsu-v-istorii-gruzinskogo-futbola-288634159.html
Каладзе: сборная Грузии пишет новую страницу в истории грузинского футбола
Каладзе: сборная Грузии пишет новую страницу в истории грузинского футбола
Sputnik Грузия
Мэр Тбилиси поблагодарил футболистов за минуты счастья, а болельщиков – за поддержку 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T01:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии победой над командой Португалии и выходом в 1/8 чемпионата Европы пишет новую страницу в истории грузинского футбола, написал мэр Тбилиси, экс-капитан национальной сборной Каха Каладзе в соцсети. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00. Мэр Тбилиси поздравил с исторической победой всю страну и поблагодарил футболистов за минуты счастья, а болельщиков – за поддержку. "Поздравляю с этой исторической победой! Поздравляю всех, кто верит, что упорный труд, борьба, усилия, единство ведут нас к великой победе! Спасибо нашим парням за эти счастливые минуты! Спасибо грузинским болельщикам за исключительную поддержку! Мы – Грузия!" – написал Каладзе. Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, португалия, каха каладзе, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, португалия, каха каладзе, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
Каладзе: сборная Грузии пишет новую страницу в истории грузинского футбола
01:30 27.06.2024 (обновлено: 01:41 27.06.2024)
Мэр Тбилиси поблагодарил футболистов за минуты счастья, а болельщиков – за поддержку
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии победой над командой Португалии и выходом в 1/8 чемпионата Европы пишет новую страницу в истории грузинского футбола, написал мэр Тбилиси, экс-капитан национальной сборной Каха Каладзе в соцсети.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.
"Конечно, Грузия побеждает и пишет новую страницу в истории грузинского футбола", – написал Каладзе.
Мэр Тбилиси поздравил с исторической победой всю страну и поблагодарил футболистов за минуты счастья, а болельщиков – за поддержку.
"Поздравляю с этой исторической победой! Поздравляю всех, кто верит, что упорный труд, борьба, усилия, единство ведут нас к великой победе! Спасибо нашим парням за эти счастливые минуты! Спасибо грузинским болельщикам за исключительную поддержку! Мы – Грузия!" – написал Каладзе.
Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.