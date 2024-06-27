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Хидирбегишвили: Китай поможет Грузии стать процветающей страной

Хидирбегишвили: Китай поможет Грузии стать процветающей страной

Sputnik Грузия

Китай – великая страна, которая поможет Грузии стать процветающим государством за счет использования ее транзитных возможностей, заявил политолог, главный... 27.06.2024, Sputnik Грузия

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"Китай – это блестящий и один из единственных способов превратиться в процветающее государство, потому что этот проект "Один пояс – один путь" и все эти транспортные магистрали, которые сейчас строит Китай, и Средний коридор, и новая параллельная дорога на Россию уникальные, сделают Грузию очень богатой… Я не люблю иждивенческие настроения, но, если Грузия даже не восстановит промышленность и сельское хозяйство, доходы страны от транзита будут огромными", – заявил Хидирбегишвили.По словам политолога, Китай – это великая, огромная страна, от которой зависит погода в мире. Что касается заинтересованности Китая в инвестициях в Грузию, Хидирбегишвили считает, что китайцы не откажутся от проекта первого глубоководного порта в Анаклия. "Китай – настолько солидная страна, что никто не может привести пример, когда Китай дал слово и не выполнил. Китай не агрессор, он стратегический партнер нашего ближайшего соседа – России, с Китаем Грузию многое связывает и по культуре, и по истории. Думаю, что за Китай нам надо держаться обеими руками, и за Азербайджан, и за Турцию, Иран и Россию", – отметил политолог. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.

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