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Хидирбегишвили: президента Грузии надо изолировать от власти
Хидирбегишвили: президента Грузии надо изолировать от власти
Sputnik Грузия
Президента Грузии не заботит судьба страны, поэтому ее следует изолировать от власти, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе... 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T22:07+0400
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"Кандидат в президенты США Трамп был прав, сказав, что как можно быстрее надо убрать от власти Байдена (действующего президента США, прим.), потому что ему все равно, что будет со страной, и все равно в таком возрасте, где доживать свою жизнь – в бункере или Белом доме. То же самое нашему президенту все равно, что будет с Грузией. Получится ли эта ее авантюра с объединением оппозиционного фланга или нет, она возьмет чемодан и уедет во Францию, гораздо более обеспеченным человеком, чем когда приехала в Грузию по приглашению Саакашвили. Ее тоже поэтому надо изолировать от власти", – заявил Хидирбегишвили. Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов. Выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, видео

Хидирбегишвили: президента Грузии надо изолировать от власти

22:07 27.06.2024 (обновлено: 22:11 27.06.2024)
© video: Sputnik
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Президента Грузии не заботит судьба страны, поэтому ее следует изолировать от власти, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"Кандидат в президенты США Трамп был прав, сказав, что как можно быстрее надо убрать от власти Байдена (действующего президента США, прим.), потому что ему все равно, что будет со страной, и все равно в таком возрасте, где доживать свою жизнь – в бункере или Белом доме. То же самое нашему президенту все равно, что будет с Грузией. Получится ли эта ее авантюра с объединением оппозиционного фланга или нет, она возьмет чемодан и уедет во Францию, гораздо более обеспеченным человеком, чем когда приехала в Грузию по приглашению Саакашвили. Ее тоже поэтому надо изолировать от власти", – заявил Хидирбегишвили.

Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов.

Выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.

От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
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