Хидирбегишвили: президента Грузии надо изолировать от власти
22:07 27.06.2024 (обновлено: 22:11 27.06.2024)
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Президента Грузии не заботит судьба страны, поэтому ее следует изолировать от власти, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"Кандидат в президенты США Трамп был прав, сказав, что как можно быстрее надо убрать от власти Байдена (действующего президента США, прим.), потому что ему все равно, что будет со страной, и все равно в таком возрасте, где доживать свою жизнь – в бункере или Белом доме. То же самое нашему президенту все равно, что будет с Грузией. Получится ли эта ее авантюра с объединением оппозиционного фланга или нет, она возьмет чемодан и уедет во Францию, гораздо более обеспеченным человеком, чем когда приехала в Грузию по приглашению Саакашвили. Ее тоже поэтому надо изолировать от власти", – заявил Хидирбегишвили.
Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов.
Выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов.
Выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.