https://sputnik-georgia.ru/20240627/passazhiram-gzhd-budut-vozvraschat-dengi-v-sluchae-opozdaniya-poezda-288617470.html

Пассажирам ГЖД будут возвращать деньги в случае опоздания поезда

Пассажирам ГЖД будут возвращать деньги в случае опоздания поезда

Sputnik Грузия

Поправки вступят в силу с января следующего года 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T14:48+0400

2024-06-27T14:48+0400

2024-06-27T14:48+0400

грузинская железная дорога

новости

грузия

общество

поезд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24036/67/240366798_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_fce978893bb4f4fec2a0cfb1a3d22fb7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Пассажирам грузинской железной дороги в случае опоздания поезда минимум на час будут компенсировать ущерб, соответствующие поправки вносятся в Железнодорожный кодекс Грузии. При этом, если ожидается, что поезд может опоздать к пункту прибытия минимум на час, администрация обязана предложить пассажиру следующие варианты, из которых пассажир вправе выбрать один: Что касается компенсации, то она должна быть выплачена в течение 30 дней после выдвижения требования. Пассажиру также могут предложить ваучер или другую услугу. Компенсация не будет выплачиваться в случае чрезвычайных ситуаций, которые не связаны с работой железной дороги – в том числе метеорологические условия, стихийные бедствия, эпидемии и др. Также компенсация не будет выплачена, если опоздание произошло по вине пассажира или действия третьего лица. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская железная дорога, новости, грузия, общество, поезд