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Пассажирам ГЖД будут возвращать деньги в случае опоздания поезда
Пассажирам ГЖД будут возвращать деньги в случае опоздания поезда
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу с января следующего года 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T14:48+0400
2024-06-27T14:48+0400
2024-06-27T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Пассажирам грузинской железной дороги в случае опоздания поезда минимум на час будут компенсировать ущерб, соответствующие поправки вносятся в Железнодорожный кодекс Грузии. При этом, если ожидается, что поезд может опоздать к пункту прибытия минимум на час, администрация обязана предложить пассажиру следующие варианты, из которых пассажир вправе выбрать один: Что касается компенсации, то она должна быть выплачена в течение 30 дней после выдвижения требования. Пассажиру также могут предложить ваучер или другую услугу. Компенсация не будет выплачиваться в случае чрезвычайных ситуаций, которые не связаны с работой железной дороги – в том числе метеорологические условия, стихийные бедствия, эпидемии и др. Также компенсация не будет выплачена, если опоздание произошло по вине пассажира или действия третьего лица. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская железная дорога, новости, грузия, общество, поезд
грузинская железная дорога, новости, грузия, общество, поезд
Пассажирам ГЖД будут возвращать деньги в случае опоздания поезда
Поправки вступят в силу с января следующего года
ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Пассажирам грузинской железной дороги в случае опоздания поезда минимум на час будут компенсировать ущерб, соответствующие поправки вносятся в Железнодорожный кодекс Грузии.
Согласно поправкам, в случае если поезд опоздает на срок от часа до двух от времени отправки и прибытия, указанных в билете, то пассажиру будет выплачена компенсация в размере 25% от стоимости билета, а если время опоздания будет более двух часов – размер компенсации составит 50%.
При этом, если ожидается, что поезд может опоздать к пункту прибытия минимум на час, администрация обязана предложить пассажиру следующие варианты, из которых пассажир вправе выбрать один:
возмещение полной стоимости билета за невыполненный участок путешествия;
при необходимости пассажиру должна быть предоставлена услуга возвращения в первый пункт отправления при первой возможности;
возможность продолжить путешествие до пункта назначения с такими же транспортными условиями при первой же возможности или в удобное время.
Что касается компенсации, то она должна быть выплачена в течение 30 дней после выдвижения требования. Пассажиру также могут предложить ваучер или другую услугу.
Компенсация не будет выплачиваться в случае чрезвычайных ситуаций, которые не связаны с работой железной дороги – в том числе метеорологические условия, стихийные бедствия, эпидемии и др. Также компенсация не будет выплачена, если опоздание произошло по вине пассажира или действия третьего лица.
Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.