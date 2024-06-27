https://sputnik-georgia.ru/20240627/perekhod-na-standartnye-pachki-sigaret-v-gruzii-vnov-otkladyvaetsya-288618091.html

Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается

Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается

Sputnik Грузия

За проект проголосовали 77 депутатов парламента Грузии 27.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым переход на стандартные пачки сигарет начнется не 31 июля 2024 года, а 1 октября 2024 года, продавать такую продукцию можно будет до 1 апреля 2025 года. При этом по решению законодательного органа стандартизация коснется и стиков для электронных сигарет, а также новых табачных изделий. За проект проголосовали 77 депутатов. Что такое стандарт для пачек Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства. Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламент грузии, новости, грузия, общество, курение, борьба с курением, сигареты