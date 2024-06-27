Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240627/rossiya-mozhet-otmenit-lgoty-na-import-gruzinskogo-vina---kak-eto-skazhetsya-na-gruzii-288660987.html
Россия может отменить льготы на импорт грузинского вина – как это скажется на Грузии
Россия может отменить льготы на импорт грузинского вина – как это скажется на Грузии
Sputnik Грузия
После введения пошлин объем экспорта грузинского вина в Россию упадет более чем на 50%, считает политик 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T19:19+0400
2024-06-27T19:41+0400
новости
россия
грузия
экономика
национальное агентство вина
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091684_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cfdb39dd0dfd980d733c7a3bf7aeef37.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Повышение ставки ввозной пошлины в России на вина может наполовину сократить объемы экспорта грузинского вина в соседнюю страну, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия Sputnik Грузия. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Грузинская продукция под эти действия не попала и продолжает ввозиться по старой ставке. По словам Пипия, правительство РФ рассматривает возможность повышения ставки ввозной пошлины на вина из "недружественных стран" с 12,5% до 25% с августа 2024 года. Кроме того, обсуждается и вопрос увеличения пошлин на вина из Грузии. На сегодняшний день грузинские вина ввозятся в Россию без пошлин. По словам Пипия, в последние годы качество российского вина, в частности произведенного в Краснодарском крае, сильно повысилось. Тем не менее, главным конкурентом для российских виноделов являются грузинские производители, так как российские и грузинские вина сегодня находятся в одном ценовом и качественном сегменте. "Учитывая тот факт, что российские вина в случае подорожания грузинских будет стоить дешевле, то несложно догадаться, какой выбор будет делать покупатель", – отметил он. Как пояснил Пипия, главная цель инициативы – увеличить продажи российского вина и содействовать развитию виноделия в России. Представители партии "Солидарность во имя мира" проводят встречи с руководством соответствующих ведомств РФ с просьбой ввести мораторий на введение пошлины для Грузии и вводить ее постепенно. В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие. "Обычно, когда растут пошлины, это влияет на объем продаж, с одной стороны, и на объем прибыли – с другой. Думаю, что грузинские предприниматели, которые ориентированы на российский рынок, понесут определенные убытки", – заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия. С другой стороны, по его словам, это будет стимулировать поиск альтернативных рынков сбыта и диверсификацию экспортного потенциала. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина. По данным за пять месяцев 2024 года, в эту страну было экспортировано 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина на сумму 104,5 миллиона долларов, на 51,2% больше по сравнению с январем-маем 2023 года. В целом за пять месяцев текущего года Грузия экспортировала на 35,9% больше вина на сумму 140,7 миллиона долларов. Продвижение грузинского вина По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024-ом году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f2209bb1984ea29a2b9d179d1d42385a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, грузия, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино
новости, россия, грузия, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино

Россия может отменить льготы на импорт грузинского вина – как это скажется на Грузии

19:19 27.06.2024 (обновлено: 19:41 27.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
После введения пошлин объем экспорта грузинского вина в Россию упадет более чем на 50%, считает политик
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Повышение ставки ввозной пошлины в России на вина может наполовину сократить объемы экспорта грузинского вина в соседнюю страну, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия Sputnik Грузия.
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Грузинская продукция под эти действия не попала и продолжает ввозиться по старой ставке.
По словам Пипия, правительство РФ рассматривает возможность повышения ставки ввозной пошлины на вина из "недружественных стран" с 12,5% до 25% с августа 2024 года. Кроме того, обсуждается и вопрос увеличения пошлин на вина из Грузии. На сегодняшний день грузинские вина ввозятся в Россию без пошлин.

"Думаю, объем экспорта грузинского вина упадет более чем на 50%. Это произойдет не сразу, но на фоне того, что грузинская продукция подорожает, на российских прилавках ее сможет вытеснить более недорогое вино, в том числе и российское, которое в последние годы по качеству ни в чем не уступает грузинскому", – заявил Пипия.

По словам Пипия, в последние годы качество российского вина, в частности произведенного в Краснодарском крае, сильно повысилось. Тем не менее, главным конкурентом для российских виноделов являются грузинские производители, так как российские и грузинские вина сегодня находятся в одном ценовом и качественном сегменте.
"Учитывая тот факт, что российские вина в случае подорожания грузинских будет стоить дешевле, то несложно догадаться, какой выбор будет делать покупатель", – отметил он.
Как пояснил Пипия, главная цель инициативы – увеличить продажи российского вина и содействовать развитию виноделия в России.

"Россия защищает свои национальные интересы, и мы с пониманием к этому относимся. Но наша партия просит для Грузии мораторий и ввести новшество постепенно, чтобы грузинские производители смогли адаптироваться под новые реалии и найти альтернативные источники сбыта", – сказал он.

Представители партии "Солидарность во имя мира" проводят встречи с руководством соответствующих ведомств РФ с просьбой ввести мораторий на введение пошлины для Грузии и вводить ее постепенно.
В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие.
"Обычно, когда растут пошлины, это влияет на объем продаж, с одной стороны, и на объем прибыли – с другой. Думаю, что грузинские предприниматели, которые ориентированы на российский рынок, понесут определенные убытки", – заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.
С другой стороны, по его словам, это будет стимулировать поиск альтернативных рынков сбыта и диверсификацию экспортного потенциала.

"Не совсем естественно, что почти 70% грузинского винного экспорта приходится на РФ. С другой стороны, пока конкретные решения нам неизвестны, трудно делать прогнозы, но российские потребители хорошо знакомы с грузинским вином, и думаю, что процент сокращения поступления грузинского вина на российский рынок после введения пошлин будет незначителен", – заявил эксперт.

Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина. По данным за пять месяцев 2024 года, в эту страну было экспортировано 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина на сумму 104,5 миллиона долларов, на 51,2% больше по сравнению с январем-маем 2023 года. В целом за пять месяцев текущего года Грузия экспортировала на 35,9% больше вина на сумму 140,7 миллиона долларов.

Продвижение грузинского вина

По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Грузия - родина вина
Грузия - родина вина - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
Грузия - родина вина
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024-ом году планируется потратить уже 16 миллионов.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0