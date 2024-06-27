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Россия может отменить льготы на импорт грузинского вина – как это скажется на Грузии

Россия может отменить льготы на импорт грузинского вина – как это скажется на Грузии

Sputnik Грузия

После введения пошлин объем экспорта грузинского вина в Россию упадет более чем на 50%, считает политик 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T19:19+0400

2024-06-27T19:19+0400

2024-06-27T19:41+0400

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Повышение ставки ввозной пошлины в России на вина может наполовину сократить объемы экспорта грузинского вина в соседнюю страну, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия Sputnik Грузия. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Грузинская продукция под эти действия не попала и продолжает ввозиться по старой ставке. По словам Пипия, правительство РФ рассматривает возможность повышения ставки ввозной пошлины на вина из "недружественных стран" с 12,5% до 25% с августа 2024 года. Кроме того, обсуждается и вопрос увеличения пошлин на вина из Грузии. На сегодняшний день грузинские вина ввозятся в Россию без пошлин. По словам Пипия, в последние годы качество российского вина, в частности произведенного в Краснодарском крае, сильно повысилось. Тем не менее, главным конкурентом для российских виноделов являются грузинские производители, так как российские и грузинские вина сегодня находятся в одном ценовом и качественном сегменте. "Учитывая тот факт, что российские вина в случае подорожания грузинских будет стоить дешевле, то несложно догадаться, какой выбор будет делать покупатель", – отметил он. Как пояснил Пипия, главная цель инициативы – увеличить продажи российского вина и содействовать развитию виноделия в России. Представители партии "Солидарность во имя мира" проводят встречи с руководством соответствующих ведомств РФ с просьбой ввести мораторий на введение пошлины для Грузии и вводить ее постепенно. В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие. "Обычно, когда растут пошлины, это влияет на объем продаж, с одной стороны, и на объем прибыли – с другой. Думаю, что грузинские предприниматели, которые ориентированы на российский рынок, понесут определенные убытки", – заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия. С другой стороны, по его словам, это будет стимулировать поиск альтернативных рынков сбыта и диверсификацию экспортного потенциала. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина. По данным за пять месяцев 2024 года, в эту страну было экспортировано 38,7 тысячи тонн натурального виноградного вина на сумму 104,5 миллиона долларов, на 51,2% больше по сравнению с январем-маем 2023 года. В целом за пять месяцев текущего года Грузия экспортировала на 35,9% больше вина на сумму 140,7 миллиона долларов. Продвижение грузинского вина По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024-ом году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, россия, грузия, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино