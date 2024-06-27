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Сборная Грузии забила второй гол в ворота Португалии на Евро-2024

Сборная Грузии забила второй гол в ворота Португалии на Евро-2024

Sputnik Грузия

Георгий (Жорж) Микаутадзе забил 11-метровый на 57 минуте матча 27.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Центральный форвард сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе забил второй гол в ворота команды Португалии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.Микаутадзе забил 11-метровый на 57 минуте матча. Пенальти заработал Лука Лочошвили.Автором первого гола, на 2 минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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