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Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана – что обсуждали в Тбилиси главы МИД

Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана – что обсуждали в Тбилиси главы МИД

Sputnik Грузия

Грузия и Азербайджан традиционно участвуют в очень важных стратегических направлениях, было заявлено на встрече 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T18:33+0400

2024-06-27T18:33+0400

2024-06-27T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана и его развитие, а также другие важные вопросы двухсторонних отношений обсудили главы МИД двух стран Илья Дарчиашвили и Джейхун Байрамов на встрече в Тбилиси. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. По его словам, при таком интенсивном сотрудничестве очень важны отношения на высоком уровне. "Столь тесные связи между странами очень многогранны и интенсивно реализуются", – заявил он. Он подчеркнул, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживают инициативы друг друга на международном уровне и уважают территориальную целостность друг друга. По его словам, на сегодняшней встрече внимание было сосредоточено на экономическом сотрудничестве, было отмечено, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 15%. По его словам, сотрудничество Грузии в сфере энергетики успешно продолжается уже много лет. "Темой сегодняшних переговоров стал проект зеленого энергетического коридора с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, который является важным проектом XXI века. Производство альтернативной энергии и ее поставки в Европу также важны в условиях изменения климата, которое больше всего беспокоит мир и служит интересам многих стран", – отметил Байрамов. По его словам, Грузия и Азербайджан традиционно участвуют в очень важных стратегических направлениях. Он отметил, что при участии стран региона – Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции – мы имеем важную платформу для совместной деятельности в сфере транспорта, для которой уже принята специальная дорожная карта, а также в ближайшее время планируется провести встречу в Турции для оценки хода этих работ В свою очередь министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили также подчеркнул важность стратегического партнерства между странами. "Существующее стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджаном имеет самобытный характер и постепенно обретает новые позитивные измерения, что важно для благополучия наших стран и региона в целом", – сказал Дарчиашвили. Глава МИД Грузии также высоко оценил сотрудничество двух стран в различных форматах. Он отметил важность осуществляемых проектов двумя странами. "Азербайджан является для нас не только хорошим другом, но и надежным стратегическим партнером. Мы совместными усилиями инициировали и успешно реализуем ряд проектов стратегического значения, качественно повысивших роль и функции нашего региона. Я уверен, что в будущем привлекательность и функциональность нашего региона еще больше возрастут и будут способствовать росту связи между Западом и Востоком", – сказал Дарчиашвили. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, илья дарчиашвили, мид грузии, мид азербайджана, грузино-азербайджанские отношения