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Верховный суд Грузии пополнился новыми судьями
Верховный суд Грузии пополнился новыми судьями
Sputnik Грузия
Сделанный парламентским большинством выбор оппозиционный депутат расценил как попытку укрепить управляющий судами "клан" 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T13:41+0400
2024-06-27T13:41+0400
2024-06-27T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Гизо Убилава станет судьей Верховного суда Грузии уже в ближайшее время, а его коллеги, судья Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Джейранашвили, займут должности судей Верховного суда с 18 октября. Решение принял парламент Грузии, поддержав каждого из кандидатов. В Верховном суде на данный момент открыта одна вакансия, а полномочия еще двух судей истекают 18 октября. Сделанный парламентским большинством выбор оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе расценил как попытку укрепить "клан". По словам депутата от партии "Стратегия Агмашенебели", власти укрепляют управляющий судами в Грузии "клан", вместо того, чтобы выполнять условия Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и ее соратники уже много лет утверждают, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с судьей Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти в 2012 году судебная система в Грузии стала независимой. Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства, представленного партиями "Грузинская мечта" и "Сила народа", 83 голоса. Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство. Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года. Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, верховный суд грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, верховный суд грузии
Верховный суд Грузии пополнился новыми судьями
13:41 27.06.2024 (обновлено: 14:10 27.06.2024)
Сделанный парламентским большинством выбор оппозиционный депутат расценил как попытку укрепить управляющий судами "клан"
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Гизо Убилава станет судьей Верховного суда Грузии уже в ближайшее время, а его коллеги, судья Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Джейранашвили, займут должности судей Верховного суда с 18 октября.
Решение принял парламент Грузии, поддержав каждого из кандидатов.
В Верховном суде на данный момент открыта одна вакансия, а полномочия еще двух судей истекают 18 октября.
Сделанный парламентским большинством выбор оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе расценил как попытку укрепить "клан". По словам депутата от партии "Стратегия Агмашенебели", власти укрепляют управляющий судами в Грузии "клан", вместо того, чтобы выполнять условия Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие.
Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и ее соратники уже много лет утверждают, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с судьей Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти в 2012 году судебная система в Грузии стала независимой.
Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства, представленного партиями "Грузинская мечта" и "Сила народа", 83 голоса.
Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к скандалу.
В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство.
Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года.
Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей.