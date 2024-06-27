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Запад хочет настроить Грузию против России – грузинский политолог

Запад хочет настроить Грузию против России – грузинский политолог

Sputnik Грузия

Запад не хочет потепления грузино-российских отношений и хочет использовать Грузию в борьбе против России, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно... 27.06.2024, Sputnik Грузия

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"Происходят важные события и здесь ключевое слово Россия. Грузия с Россией или Грузия против России, вот за что идет борьба. Сегодня коллективный Запад резко решил в очередной раз уничтожить Россию и Грузию заодно, по принципу "друг моего врага, естественно, мой враг". Они уверены, что Грузия вновь становится другом России. И не без основания, потому что грузинский народ всегда был другом российского народа. США думают, что избрали удачный момент и используют Европу в этой войне, используют их финансовые возможности, используют НАТО", – заявил Хидирбегишвили. В 2022 году, сразу после начала конфликта на Украине, в Грузии была запущена компания, нацеленная на открытие второго фронта, и к ней присоединились некоторые неправительственные организации. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".

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