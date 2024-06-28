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СВО: российские дроны ускоряют демилитаризацию ВСУ

СВО: российские дроны ускоряют демилитаризацию ВСУ

Sputnik Грузия

В начале СВО в уничтожении противника, безусловно, лидировала российская артиллерия. Сегодня серьезную конкуренцию высокоточным артиллерийским снарядам на поле... 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T18:23+0400

2024-06-28T18:23+0400

2024-06-28T18:53+0400

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И здесь российские предприятия качественно и количественно превзошли западный ВПК. Натовские поставщики не справляются с потребностями украинской армии, разрушая мифологию технологического лидерства.Российские дроны-камикадзе в ночь на 27 июня успешно поразили объекты ВСУ в Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской и других областях, подконтрольных киевскому режиму. Интенсивность таких ударов растет, оперативное пространство БПЛА расширяется. Свежий и даже "экзотический" сюжет – уничтожение "Ланцетом" группировки российских войск "Север" японской артустановки FH-70 и боекомплекта ВСУ в лесопосадке где-то близ Волчанска.На этом участке фронта ряды противника настолько поредели, что на позиции армейских подразделений киевские "дети Голливуда" бросили бригаду Департамента патрульной полиции "Хищник". Не исключено появление на фронте полка украинских пожарных "Рембо".Удары "Ланцетов" по натовским танкам Leopardи Abrams вошли в историю войн. Принципиально новое явление – высокотехнологичное уничтожение российскими FPV-дронами морских беспилотников ВСУ (псевдо-украинских MAGURA). Этой технологической "эволюцией", а точнее – революцией, восхищены даже высокомерные американские аналитики.Специалисты российских КБ и предприятий ОПК в состязательном режиме увеличивают боевую нагрузку и радиус действия ударных БПЛА с защищенными каналами связи и управления. Неслучайно высокопоставленный украинский чиновник 25 июня тревожно заявил: "Каждая траншея" ВСУ нуждается в радиоэлектронной защите от дронов". На случай реализации этой идеи (маловероятно) ВС России располагают широким спектром высокоточных планирующих авиабомб калибра от 500 до 3000 кг, практически нечувствительных к средствам ПВО и РЭБ противника."Кубический" рост боевой эффективностиРоссийская армия на украинском ТВД в начале недели получила очередную партию управляемых барражирующих боеприпасов "КУБ" концерна "Калашников". "Кубическое" предприятие в 2024 году увеличило производственные площади в 10 раз, и рост выпуска ударных дронов с этой цифрой коррелируется. Крылатый "КУБ" оснащен боевой частью массой от 3 кг, и способен находиться в воздухе до 30 минут при скорости до 130 км/час. Способен поражать бронетехнику противника и другие цели вне зависимости от скрытности объектов и рельефа местности. Наведение осуществляется по координатам или с помощью оптико-электронной системы. По просьбам российских специалистов в зоне СВО, новые дроны поставляются с боевой частью повышенного могущества, для гарантированного уничтожения любой (натовской) бронетехники.В ходе мирных соревнований "Легионер" за 9 часов и 41 минуту пролетел 660 км с грузом на борту, выполнил 20 взлетов и посадок, переместил 200 кг груза между тремя площадками. А если дрону дать кумулятивный или термобарический боеприпас…С другой стороны, многие страны Запада (Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Польша, Швеция и другие) напряженно и безуспешно работают над поставками киевскому режиму FPV-дронов и прочих беспилотников. Значительно отстают от российского ОПК по качеству и объемам продукции. Киевский режим, США и НАТО "рисуют" себе ориентир 2024 года в 1 млн. дронов на сумму более 1 млрд долларов, однако план совершенно не соответствует реальности этой новой гонки беспилотных вооружений.Ранее журнал Forbes отметил, что Россия производит 300 тысяч FPV-дронов в месяц – в 6 раз больше, чем Украина (США и НАТО). Сегодня превосходство России еще более убедительно, ведь предприятия российского ОПК с сентября 2023 года производят более 100 тысяч беспилотников в месяц.В заключение заметим, что относительно бюджетные БПЛА и ударные морские дроны йеменских хуситов в Красном море не менее эффективно разрушают мифы о технологическом превосходстве натовского вооружения и могуществе атомных авианосцев ВМС США. Добро пожаловать в новую реальность многополярного мира равной и неделимой безопасности!Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, в мире, аналитика, сша, австралия, великобритания, нато, обострение ситуации вокруг украины