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Чем больше международных наблюдателей будет на выборах, тем лучше – премьер Грузии

Чем больше международных наблюдателей будет на выборах, тем лучше – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Грузия открыта для наблюдения за выборами и надеется на объективную оценку, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия

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политика

новости

ираклий кобахидзе

пасе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Чем больше наблюдателей будет на парламентских выборах в Грузии, тем лучше, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Представители ряда политических партий ждут рекордного числа наблюдателей на выборах. По его словам, Грузия открыта для наблюдения за выборами и надеется на объективную оценку. "Мы надеемся на то, что будет объективное наблюдение. Главным наблюдателем на выборах является общество. Эти выборы пройдут в условиях беспрецедентного избирательного законодательства. Будет внедрено электронное голосование, электронный подсчет голосов. Исходя из этого, избирательный процесс максимально будет застрахован от всех недостатков", – сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что Грузия готова принять наблюдателей от всех стран. "Что касается наблюдателей из Китая, Индии и других стран, наши двери открыты для всех наблюдателей. Если будет интерес от этих стран, чтобы наблюдать за избирательным процессом, мы будет максимально открыты", – Кобахидзе. Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, ираклий кобахидзе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024