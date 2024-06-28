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Грузинские священники и верующие выступили в защиту Украинской Церкви

Грузинские священники и верующие выступили в защиту Украинской Церкви

Sputnik Грузия

Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси. В мероприятии приняли участие грузинские... 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T00:47+0400

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Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства. По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти. Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия. Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе. Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.мМероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси. Место проведения было выбрано не случайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе – организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями" киевский режим, зато закрывает глаза на правонарушения".

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