Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240628/gruzinskie-svyaschenniki-i-veruyuschie-vystupili-v-zaschitu-ukrainskoy-tserkvi-288672550.html
Грузинские священники и верующие выступили в защиту Украинской Церкви
Грузинские священники и верующие выступили в защиту Украинской Церкви
Sputnik Грузия
Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси. В мероприятии приняли участие грузинские... 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T00:47+0400
2024-06-28T00:49+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288672363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8111b524249ed894d643919f3fdf524b.jpg
Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства. По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти. Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия. Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе. Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.мМероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси. Место проведения было выбрано не случайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе – организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями" киевский режим, зато закрывает глаза на правонарушения".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288672363_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50f498bd9a234e57085178d17deed4a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новости, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новости, видео

Грузинские священники и верующие выступили в защиту Украинской Церкви

00:47 28.06.2024 (обновлено: 00:49 28.06.2024)
© video: Sputnik
Подписаться
Акция в поддержку Украинской Православной Церкви, которая сталкивается с гонениями, прошла в Тбилиси. В мероприятии приняли участие грузинские священнослужители и прихожане, выразившие солидарность православной Украине.
Грузинский политик Джонди Багатурия подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается открытым преследованием православия и духовенства. По его словам, несколько митрополитов были задержаны за отказ предать истинную церковь. Он также отметил молчание ЕС по поводу этих преследований.

Журналист и организатор акции Заза Давитая добавил, что православная церковь на Украине, подчиненная Московскому Патриарху, подвергается нападкам со стороны власти. Два епископа были задержаны по ложным обвинениям, церкви разоряются и захватываются, после чего там проводятся несвойственные православию мероприятия. Давитая отметил, что эти процессы поддерживаются международными структурами.

На акции священнослужители провели молебен, после чего с проповедью выступил протоиерей Давид Исакадзе. Он сравнил происходящее с событиями в Грузии в 20-30-х годах, назвав это обычным фашизмом и преследованием православной церкви.м

Мероприятие прошло перед зданием посольства ЕС в Тбилиси. Место проведения было выбрано не случайно. Как заявил после завершения богослужения отец Давид Исакадзе – организатор молебна, "ЕС фактически является тем, кто поддерживает, финансирует, снабжает вооружениями" киевский режим, зато закрывает глаза на правонарушения".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0