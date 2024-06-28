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Грузия на перекрестке интересов: экономика, влияние Запада и дипломатия с Россией

Грузия на перекрестке интересов: экономика, влияние Запада и дипломатия с Россией

Sputnik Грузия

Круглый стол "Экономические интересы Грузии, западная помощь и евразийская интеграция" прошел в Тбилиси, эксперты поговорили об экономических интересах Грузии... 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T22:47+0400

2024-06-28T22:47+0400

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На мероприятии обсуждались реальные механизмы финансовых вливаний, которые часто представляются как помощь, но на самом деле направлены на проекты, которые могут не соответствовать национальным интересам Грузии."Идет финансирование неправительственного сектора, который работает не в пользу Грузии, а проводит интересы западных государств. Деньги идут на финансирование таких проектов, которые призваны искусственно оторвать Грузию от России. Чтобы Грузия прервала все связи с Россией, чтоб Россию в Грузии называли оккупантом, ругали русских и была русофобия", – сказал руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.Помимо этого, денежная помощь оказалась не такой уж и "внушительной". По словам Рцхиладзе, на население Грузии в четыре миллиона человек в год приходится в среднем 30-38 долларов."Это очень небольшие деньги, считая на душу населения, на четыре миллиона в Грузии, и показывает то, что это не рассчитано на население, рассчитано на определенный слой нашего общества", – добавил Рцхиладзе.Обсуждались также возможные последствия военного конфликта для экономики Грузии и актуальность стратегического выбора между западной ориентацией и связями с Россией. Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости восстановления дипотношений с Россией."Запад и Европа практически опустошены, мы идем к пустоте. Сегодняшняя экономическая ситуация очень тяжелая, если мы посмотрим на это со стороны мировой политики. Военный конфликт вызовет большой экономический кризис, к осени он будет более заметен. Поэтому, чтобы Грузия не осталась в бедности, лучше всего будет подумать о восстановлении дипломатических отношений с Россией", – заявил председатель организации "Евразийский альянс" Виктор Кусиани.

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