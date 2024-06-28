https://sputnik-georgia.ru/20240628/gruziya-spustya-10-let-nachinaet-pozhinat-plody-raboty-gruzinskoy-mechty--glava-parlamenta-288678360.html

Грузия спустя 10 лет начинает пожинать плоды работы "Грузинской мечты" – глава парламента

Грузия спустя 10 лет начинает пожинать плоды работы "Грузинской мечты" – глава парламента

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" взяла на себя ответственность за стратегические направления, отметил Шалва Папуашвили 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T14:22+0400

2024-06-28T14:22+0400

2024-06-28T14:22+0400

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шалва папуашвили

хвича кварацхелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Успех в спорте – это результат рутинного труда, в том числе речь идет о внимании со стороны государства к футболу на протяжении последних десяти лет, и сейчас Грузия начинает собирать первые плоды работы правящей партии "Грузинская мечта", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Встреча между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024 завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл вингер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). По словам главы грузинского законодательного органа, во время правления "Единого национального движения" в стране был т. н. неолиберализм. В результате их подхода "рынок все приведет в порядок" по отношению к спорту, культуре, образованию, науке, медицине – все сферы были разрушены. При этом, по мнению главы парламента, главная проблема оппозиции – это отсутствие компетентности. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, хвича кварацхелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия