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Грузия спустя 10 лет начинает пожинать плоды работы "Грузинской мечты" – глава парламента
Грузия спустя 10 лет начинает пожинать плоды работы "Грузинской мечты" – глава парламента
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" взяла на себя ответственность за стратегические направления, отметил Шалва Папуашвили 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T14:22+0400
2024-06-28T14:22+0400
2024-06-28T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Успех в спорте – это результат рутинного труда, в том числе речь идет о внимании со стороны государства к футболу на протяжении последних десяти лет, и сейчас Грузия начинает собирать первые плоды работы правящей партии "Грузинская мечта", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Встреча между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024 завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл вингер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). По словам главы грузинского законодательного органа, во время правления "Единого национального движения" в стране был т. н. неолиберализм. В результате их подхода "рынок все приведет в порядок" по отношению к спорту, культуре, образованию, науке, медицине – все сферы были разрушены. При этом, по мнению главы парламента, главная проблема оппозиции – это отсутствие компетентности. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, хвича кварацхелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, хвича кварацхелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия спустя 10 лет начинает пожинать плоды работы "Грузинской мечты" – глава парламента
"Грузинская мечта" взяла на себя ответственность за стратегические направления, отметил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Успех в спорте – это результат рутинного труда, в том числе речь идет о внимании со стороны государства к футболу на протяжении последних десяти лет, и сейчас Грузия начинает собирать первые плоды работы правящей партии "Грузинская мечта", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Встреча между сборными Грузии и Португалии на Евро-2024 завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл вингер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс).
"Успех в спорте не является случайным. Это результат рутинного труда, в том числе и внимания со стороны государства к футболу", – заявил Папуашвили в эфире передачи "Имеди LIVE".
По словам главы грузинского законодательного органа, во время правления "Единого национального движения" в стране был т. н. неолиберализм. В результате их подхода "рынок все приведет в порядок" по отношению к спорту, культуре, образованию, науке, медицине – все сферы были разрушены.
"То, что сделала "Грузинская мечта" за последние 10 лет, это то, что власти взяли на себя ответственность за стратегические направления. Сейчас мы начинаем собирать первые плоды. Это результат работы государства", – заявил Папуашвили.
При этом, по мнению главы парламента, главная проблема оппозиции – это отсутствие компетентности.
"У них нет компетентности и нет идей. Это группа некомпетентных людей, у которых нет идей, которые смотрят, какие идеи будут предложены извне, они построены на этом", – отметил он.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".