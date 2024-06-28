https://sputnik-georgia.ru/20240628/meriya-tbilisi-zakupit-novye-sostavy-dlya-metro-so-skvoznymi-vagonami-288687937.html

Мэрия Тбилиси закупит новые составы для метро со сквозными вагонами

Мэрия Тбилиси закупит новые составы для метро со сквозными вагонами

Sputnik Грузия

Все ресурсы для обновления вагонов Тбилисского метро исчерпаны, сказал Каладзе 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T15:40+0400

2024-06-28T15:40+0400

2024-06-28T15:40+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена приобрести 22 новых состава для метро, общее количество вагонов в которых будет 97 единиц, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Новые поезда прибудут в Тбилиси поэтапно в течение семи лет, то есть до конца 2030 года. Речь идет о 13 составах из четырех вагонов и девяти составах из пяти вагонов (для линии Ахметели-Варкетили). Вагоны будут изготовлены по современным стандартам. По его словам, новые поезда будут со "сквозными" вагонами. Проект совместно с центральными властями будет профинансирован Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. "Это первый этап модернизации вагонов метро. Проект будет продолжаться до полного обновления старых вагонов. В настоящее время у нас 192 вагона метро", – сказал Каладзе. На первом этапе планируется проведение исследования рынка. Мэрия уже объявила о том, что ищет соответствующую компанию. Вся необходимая информация для заинтересованных компаний доступна на сайте Агентства государственных закупок. Ее также можно запросить у муниципальной "Тбилисской транспортной компании". Крайний срок приема предложений – 29 июля, сказал Каладзе. Бюджет закупок будет уточнен после завершения исследования рынка. По предварительным оценкам, ориентировочный бюджет составляет около 200 миллионов евро. Тендер на поставку 44 новых вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в декабре 2021 года выиграла российская компания "Метровагонмаш".Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату около 50 миллионов евро из-за вероятности попадания "Метровагонмаш" под международные санкции. В мае 2023 года мэрия Тбилиси приняла решение разорвать контракт с этой компанией из-за того, что она попала под санкции.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, агентство государственных закупок, тбилисский метрополитен, тбилиси, каха каладзе