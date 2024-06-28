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Новый аэропорт в Тбилиси будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров
Новый аэропорт в Тбилиси будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров
Sputnik Грузия
Важное значение имеет также развитие аэропортов Телави и Местия, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T19:38+0400
2024-06-28T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Новый международный аэропорт Тбилиси, который планируется построить на территории бывшего аэродрома Вазиани, после завершения строительства будет принимать 18 миллионов пассажиров. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генерального плана развития нового аэропорта. Он также рассказал о расширении других аэропортов в стране. Премьер-министр также отметил приоритет развития региональных аэропортов. "Важное значение имеет также развитие аэропортов Телави и Местия. Уже разработаны новые проекты современных терминалов для обоих аэропортов. В этом году начнутся работы по строительству новой инфраструктуры в терминале аэропорта Телави. Он будет завершен примерно через десять месяцев после подписания контракта. Строительство нового терминала аэропорта Местия планируется начать в этом году и завершить в 2025 году", – сказал Кобахидзе. Зачем нужен новый аэропорт в Тбилиси Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, аэропорт, тбилиси, телави, местия
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, аэропорт, тбилиси, телави, местия
Новый аэропорт в Тбилиси будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров
Важное значение имеет также развитие аэропортов Телави и Местия, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Новый международный аэропорт Тбилиси, который планируется построить на территории бывшего аэродрома Вазиани, после завершения строительства будет принимать 18 миллионов пассажиров.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генерального плана развития нового аэропорта.
"На сегодня пропускная способность аэропорта Тбилиси – 4 миллиона пассажиров, а новый аэропорт после полного завершения проекта будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров", – сказал Кобахидзе.
Он также рассказал о расширении других аэропортов в стране.
"Также ведутся работы по созданию нового генерального плана аэропорта Кутаиси. Мы хотим построить новый терминал. Строительные работы начнутся в этом году и завершатся в 2026 году. Также уже завершены работы по расширению автостоянки. Количество мест увеличилось до 700", – сказал Кобахидзе.
Премьер-министр также отметил приоритет развития региональных аэропортов.
"Важное значение имеет также развитие аэропортов Телави и Местия. Уже разработаны новые проекты современных терминалов для обоих аэропортов. В этом году начнутся работы по строительству новой инфраструктуры в терминале аэропорта Телави. Он будет завершен примерно через десять месяцев после подписания контракта. Строительство нового терминала аэропорта Местия планируется начать в этом году и завершить в 2025 году", – сказал Кобахидзе.
Зачем нужен новый аэропорт в Тбилиси
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.