https://sputnik-georgia.ru/20240628/premer-ministr-gruzii-nazval-glavnye-tseli-raboty-pravitelstva-strany-288689344.html

Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны

Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны

Sputnik Грузия

Главным показателем сильного государства является сильная экономика, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T17:41+0400

2024-06-28T17:41+0400

2024-06-28T17:41+0400

грузия

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экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Борьба с бедностью и восстановление территориальной целостности являются основными приоритетами работы правительства Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляя отчет о проделанной работе. Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства касается периода с июня 2023 года по май 2024 года, и в своем выступлении премьер-министр Грузии в основном акцент сделал на своей работе за последние четыре месяца. Он занял пост премьер-министра Грузии 8 февраля этого года. По его словам, главным показателем сильного государства является сильная экономика. "Экономическое развитие является главным приоритетом правительства Грузии", – подчеркнул он. Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства состоит из 171 страницы и охватывает такие темы, как внешняя политика, безопасность, решение конфликтов, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление. На заседании премьер представляет основные тезисы из отчета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, ираклий кобахидзе