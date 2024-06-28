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Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны
Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны
Sputnik Грузия
Главным показателем сильного государства является сильная экономика, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T17:41+0400
2024-06-28T17:41+0400
2024-06-28T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Борьба с бедностью и восстановление территориальной целостности являются основными приоритетами работы правительства Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляя отчет о проделанной работе. Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства касается периода с июня 2023 года по май 2024 года, и в своем выступлении премьер-министр Грузии в основном акцент сделал на своей работе за последние четыре месяца. Он занял пост премьер-министра Грузии 8 февраля этого года. По его словам, главным показателем сильного государства является сильная экономика. "Экономическое развитие является главным приоритетом правительства Грузии", – подчеркнул он. Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства состоит из 171 страницы и охватывает такие темы, как внешняя политика, безопасность, решение конфликтов, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление. На заседании премьер представляет основные тезисы из отчета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, экономика, ираклий кобахидзе
Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны
Главным показателем сильного государства является сильная экономика, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Борьба с бедностью и восстановление территориальной целостности являются основными приоритетами работы правительства Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляя отчет о проделанной работе.
Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства касается периода с июня 2023 года по май 2024 года, и в своем выступлении премьер-министр Грузии в основном акцент сделал на своей работе за последние четыре месяца. Он занял пост премьер-министра Грузии 8 февраля этого года.
"Главными национальными задачами нашей страны остаются восстановление территориальной целостности мирным путем и полное искоренение бедности в Грузии. Исходя из этого, все шаги правительства направлены на решение этих задач", – сказал премьер-министр Грузии.
По его словам, главным показателем сильного государства является сильная экономика.
"Экономическое развитие является главным приоритетом правительства Грузии", – подчеркнул он.
Отчет премьер-министра Грузии об исполнении программы правительства состоит из 171 страницы и охватывает такие темы, как внешняя политика, безопасность, решение конфликтов, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление.
На заседании премьер представляет основные тезисы из отчета.