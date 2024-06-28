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Свобода или деньги: как Грузия борется с иностранным влиянием

Свобода или деньги: как Грузия борется с иностранным влиянием

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Каха Мортуладзе в своей колонке размышляет о последних событиях в политической жизни Грузии, в частности о законе "О прозрачности... 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T21:50+0400

2024-06-28T21:50+0400

2024-06-28T21:50+0400

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За последний год правительство Грузии сделало резкий курс на защиту национальных интересов страны. Несмотря на всё сопротивление улиц, "Грузинская мечта" проталкивает закон "О прозрачности иностранного влияния", поправки в семейный кодекс против пропаганды ЛГБТ* и закон "Об офшорах". Эти события свидетельствуют о постепенной смене системы координат с проевропейской на прогрузинскую с поддержкой новых партнеров из КНР. По всей видимости, "Грузинская мечта" устала верить пустым обещаниям о вступлении в ЕС и НАТО. После всех выполненных реформ западные лидеры продолжают ставить все новые и новые условия участия в "закрытом клубе". Становится понятно, что для вступления в ЕС нужно нечто большее, чем просто честные суды и неподкупные чиновники. Речь идет о национальной идентичности грузин. Вместо семьи с мамой и папой нам навязывают пропаганду ЛГБТ*, начиная с детского сада. Вместо роста экономики за счет увеличения производства нас подсаживают на дешевые кредиты и постоянные субсидии.Настоящая борьба с иностранным влиянием началась после резкого сближения Грузии с Китаем. В конце июля 2023 года тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Неожиданно для многих стороны объявили о начале стратегического партнерства между странами. После этого последовала отмена визового режима, углубление отношений в сфере образования. За 10 лет нахождения у власти "Грузинской мечты" товарооборот между Пекином и Тбилиси вырос с $640 млн (2012 год) до 1,8 млрд в 2022-м, продолжая при этом расти. Китай стабильно входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. Более того, китайские компании реализуют крупные стратегические проекты, такие как глубоководный порт Анаклия, строительство автодороги Квешети – Коби, возведение в Панкисском ущелье Хадорской ГЭС и т. д.Таким образом, Грузия постепенно вырывается от экономической и политической зависимости от западных стран, что позволяет грузинским властям начать прогрузинскую политику. Важным в этой цепочке является закон "О прозрачности иностранного влияния", который позволит "вычистить" страну от более чем 10 тысяч неправительственных организаций, функционирующих преимущественно за счет иностранных финансов. Процесс принятия этого закона стал показательным и во многом раскрыл намерения "Грузинской мечты" отказаться от проевропейских устремлений. В стране развернулась настоящая "война за умы". В ЕС и США не могли допустить уход Грузии из-под своей орбиты после многомиллиардных финансовых вливаний. Для того, чтобы понимать масштаб вложений, обратите внимание на то, что с 1992 года "Агентство США по международному развитию" (USAID) предоставило грузинским НПО более 2 млрд долларов. Таких "спонсоров" несколько десятков. Среди них ключевыми являются Фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса, "Европейский фонд в поддержку демократии", "Фонд Конрада Аденауэра" и т. д.В ходе своей кампании против "Грузинской мечты" иностранные НПО делали нападки на всех, кто поддержал устремления властей. Неправительственные организации вместе с оппозиционными политиками обрушились резкой критикой на Грузинскую Православную Церковь за поддержку "Грузинской мечты". Патриархию обвиняли в сговоре с властью, критиковали за то, что действия Церкви вызовут отток молодежи из страны. Ярче всех свою позицию против Грузинской Патриархии озвучил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот. По его словам, без ЕС Грузия лишится молодежи. С кем же строить светлое будущее без молодежи, задается вопросом немецкий политик, с Православной Церковью, которая является союзником властей?К слову, это не первая атака на ГПЦ. Патриархия критикует либеральные ценности, выступает против ЛГБТ*-парадов и за сохранение традиционных ценностей, уклада семьи. При этом основной проблемой для Запада является высокий авторитет Церкви среди населения. Основной задачей западных НПО в Грузии является ослабление позиций ГПЦ, навязывание чуждых ценностей, чтобы в конечном итоге подчинить себе страну не только на экономическом, но и на ментальном уровне. В этой борьбе с иностранным влиянием грузинское руководство должно сделать выбор: свобода или деньги, независимый путь свободной страны, самостоятельно принимающей решения, или постепенное превращение в вассальное государство на финансовой игле в виде иностранных кредитов. В одном из своих интервью директор Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сказал: "Грузия находится на перекрестке двух цивилизаций. Грузия не может принадлежать одному военно-политическому блоку, поэтому Тбилиси должен стать мостом между геополитическими центрами. Грузия должна стремиться не стать членом ЕС или НАТО, а должна стать центром коммуникаций между глобальном югом, востоком и западом". Надеемся, что в "Грузинской мечте" это понимают.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, колумнисты, политика, грузино-российские отношения