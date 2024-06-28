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В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог
В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог
Sputnik Грузия
За последние четыре с половиной месяца открыто 36 километров дороги на перевале Рикоти трассы Восток-Запад, сообщил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. До конца года в Грузии будет построено 90 километров дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Развитие транзитной роли Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию. Он отметил, что за последние четыре с половиной месяца открыто 36 километров дороги на перевале Рикоти трассы Восток-Запад, также на этом участке уже построено 89 мостов и проложено 50 тоннелей. Кроме того, открыт уже участок объездной дороги Зестафони, который стал частью трассы Восток-Запад, и в стадии завершения находится строительство объездной дороги в Батуми, где проложены все пять тоннелей и построено 20 мостов. Также завершается строительство дороги Бакурцихе-Цнори и Хуло- Зарзма. Премьер также отметил, что проект модернизации грузинской железной дороги успешно реализуется и завершено строительство всех шести тоннелей, предусмотренных проектом. По его словам, реализован проект самого длинного в Закавказье железнодорожного тоннеля, соединяющего Квишхети-Зваре, длина которого составляет более 8 километров, также завершено 95 процентов строительных работ по проекту Баку-Тбилиси-Карс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, строительство дороги
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, строительство дороги
В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог
За последние четыре с половиной месяца открыто 36 километров дороги на перевале Рикоти трассы Восток-Запад, сообщил премьер
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. До конца года в Грузии будет построено 90 километров дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Развитие транзитной роли Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию.
"В этом году будет выполнено данное обществу обещание, и в целом в этом году будет построено 90 километров автомагистрали", – сказал Кобахидзе в парламенте.
Он отметил, что за последние четыре с половиной месяца открыто 36 километров дороги на перевале Рикоти трассы Восток-Запад, также на этом участке уже построено 89 мостов и проложено 50 тоннелей.
Кроме того, открыт уже участок объездной дороги Зестафони, который стал частью трассы Восток-Запад, и в стадии завершения находится строительство объездной дороги в Батуми, где проложены все пять тоннелей и построено 20 мостов.
Он также отметил завершение прокладки тоннеля на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, который сократит вдвое путь из Тбилиси до Казбеги.
Также завершается строительство дороги Бакурцихе-Цнори и Хуло- Зарзма.
Премьер также отметил, что проект модернизации грузинской железной дороги успешно реализуется и завершено строительство всех шести тоннелей, предусмотренных проектом.
По его словам, реализован проект самого длинного в Закавказье железнодорожного тоннеля, соединяющего Квишхети-Зваре, длина которого составляет более 8 километров, также завершено 95 процентов строительных работ по проекту Баку-Тбилиси-Карс.