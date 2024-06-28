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В парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности
В парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности
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Депутаты парламента Грузии в пятницу заслушают годовой отчет премьера 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T10:47+0400
2024-06-28T10:47+0400
2024-06-28T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в пятницу запланировано выступление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа. Премьер выступит в парламенте с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ. В здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого телевещателя. В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии
В парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности
10:47 28.06.2024 (обновлено: 11:16 28.06.2024)
Депутаты парламента Грузии в пятницу заслушают годовой отчет премьера
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в пятницу запланировано выступление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.
Премьер выступит в парламенте с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ.
"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские и пленарные заседания) будут допущены только лица, приглашенные соответственными структурными единицами", – говорится в заявлении парламента.
В здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого телевещателя.
"Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во Дворце парламента Грузии", – отмечено в заявлении законодательного органа.
В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.
Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.