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Выходные в Грузии будут дождливыми – синоптики
Выходные в Грузии будут дождливыми – синоптики
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем поднимется до 29-31 градуса 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами град и усиление ветра практически во всех регионах страны до 2 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем поднимется до 29-31 градуса. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 29 июня, а 30 июня и 1 июля возможен кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 26-28 градуса тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Самтредиа, Мартвили, Озургети) в ближайшие три дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до 28-30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) местами ожидается дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода, возможны град и грозы. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки, грозу и усиление ветра. Воздух днем прогреется до 29-31 градуса тепла. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветера. Воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дождь с грозой, а также град и усиление ветра. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Выходные в Грузии будут дождливыми – синоптики
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем поднимется до 29-31 градуса
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами град и усиление ветра практически во всех регионах страны до 2 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем поднимется до 29-31 градуса.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 29 июня, а 30 июня и 1 июля возможен кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 26-28 градуса тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Самтредиа, Мартвили, Озургети) в ближайшие три дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до 28-30 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) местами ожидается дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха составит 27-29 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода, возможны град и грозы. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла.
В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки, грозу и усиление ветра. Воздух днем прогреется до 29-31 градуса тепла.
В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 29-31 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветера. Воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дождь с грозой, а также град и усиление ветра. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.